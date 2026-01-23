POLÍTICA
ERC reclama un turisme pensat per a Tarragona i critica la manca de rumb del govern municipal
Els republicans alerten de la falta de lideratge a l’àrea de Turisme i defensen un model que posi la ciutadania al centre
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona ha reivindicat la necessitat d’apostar per un model turístic alineat amb les polítiques de ciutat i orientat, en primer lloc, a garantir la qualitat de vida de la ciutadania. Els republicans defensen que el turisme ha de servir per reforçar el teixit veïnal, el comerç de proximitat, el patrimoni i l’espai públic, i no pas per condicionar el dia a dia de la ciutat.
Roig ha advertit que «el turisme no pot condicionar la vida quotidiana de Tarragona, són els visitants els qui s’han d’adaptar al ritme de la ciutat i no a l’inrevés». En aquest sentit, ha denunciat la manca de direcció política i tècnica de l’àrea de Turisme, que des del setembre del 2023 no disposa de gerència. «Una de les T que l’alcalde Viñuales volia fer seva, la de Turisme, ha quedat sense rumb i sense projecte. Només es persegueixen xifres, però no hi ha una estratègia ni una visió clara de ciutat». Maria Roig ha reivindicat que «des d’ERC tenim molt clar que les polítiques turístiques han de passar primer per millorar el dia a dia de Tarragona i la seva gent. El turisme ha de ser un aliat per millorar la ciutat i no un factor que n’alteri els ritmes o en dificulti el dia a dia».
Des del Grup Municipal d’ERC s’ha posat en valor la modificació de la taxa turística que el partit ha defensat al Parlament i que permetrà establir un recàrrec que anirà directament a les arques municipals per poder-se destinar a reforçar els serveis de l’Ajuntament com la neteja, l’autobús o la seguretat. Aquesta mesura, segons Roig, «suposarà un pas endavant per garantir que els recursos generats pel turisme reverteixin directament en la ciutadania i en la millora dels serveis públics. Ara bé, per implementar-ho i fer-ho bé ens cal una bona estructura tècnica a Turisme».
Finalment, la portaveu republicana ha lamentat la paralització del projecte Porta Tàrraco, iniciat durant el govern Republicà, que havia de tenir una nova oficina de turisme compartida entre Generalitat i Ajuntament. «L’alcalde Viñuales ha perdut una gran oportunitat per dotar-se d’un espai de referència capaç d’impulsar una gestió turística moderna i coordinada. No es pot construir una política turística sòlida si deixem perdre instruments com aquest», ha conclòs.