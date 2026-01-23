SOCIETAT
El Cós del Bou acollirà la XIX Baixada del Pajaritu el proper 14 de febrer
El carrer Cós del Bou, la plaça del Rei i la baixada de la Peixateria de la Part Alta es tornaran a omplir d’humor i sàtira
Un any més, l’Associació d’Amics de la Colla Jove organitza la Baixada del Pajaritu, un dels actes marcats en vermell al calendari festiu tarragoní. L'acte tindrà lloc el dissabte 14 de febrer al carrer Cós del Bou, la plaça del Rei i la baixada de la Peixateria de la Part Alta es tornaran a omplir d’humor i sàtira.
La Baixada consisteix en una cursa d’andròmines amb elements crítics i satírics i oberta a les entitats i agrupacions locals, així com a grups d’amics, famílies i a persones individuals. Cada any concentra centenars de persones amb ganes de veure patacades a primera línia. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través de la pàgina web de la Colla Jove fins el 7 de febrer.
Les entitats participants estan convocades a les 9:30 h a la plaça del Rei, on seran exposades les andròmines per poder-les admirar amb tranquil·litat abans de la Baixada. A les 11 h, els pajaritus començaran a desfilar i a lliscar per la baixada de la Peixateria fins a arribar al carrer Cós del Bou, i un cop allí tornaran a la plaça del Rei per fer una segona baixada.
Al final de l’acte es farà l’entrega de premis amb les categories de sempre: ‘Paquí pallà SL’ pel valor crític del ‘pajaritu’, ‘Fem-lo maco’ per l’andròmina més bonica, ‘Fins al final’ per la millor baixada, ‘Intent desmuntat’ per la baixada més desastrosa i ‘Nàstic de Tarragona’ per la millor patacada.
En acabar la Baixada del Pajaritu, l’activitat al Cós del Bou continuarà amb el Vermut Lila amb DJ Oki i, a les 13 h, tindrà lloc el tradicional concurs infantil de disfresses dins del local de la Colla Jove, acompanyats per la xaranga TomaNota. Ja a la nit, a partir de les 24 h, arribarà la revetlla del Carnaval Jove amb DJ DBroma i PD Murddock fins a altes hores de la matinada.
Una jornada plena d’activitats que combinarà tradició, sàtira, festa, convertint la Part Alta en l’epicentre de la disbauxa, amb activitats per a totes les edats i un ambient popular que s’allargarà des del matí fins ben entrada la nit.