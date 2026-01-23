SOCIETAT
El Reial Club Nàutic de Tarragona posa rumb cap al 150è aniversari
L’entitat organitza tres anys d’activitats culturals, esportives i socials abans de l’efemèride del 2028
El Reial Club Nàutic de Tarragona ja ha començat el compte enrere cap a una fita històrica: la celebració dels seus 150 anys, que tindrà lloc el 2028. Fundat l’any 1878, el club és el més antic de Catalunya i de l’Estat espanyol pel que fa a la pràctica del rem, un llegat que la directiva vol reivindicar amb un programa d’actes que s’estendrà durant els pròxims anys. «No volem arribar al 2028 i fer només quatre actes. Volem aprofitar aquests anys previs per posicionar el club com un referent esportiu, social i cultural de Tarragona», explica David Pino, president de l’entitat.
De fet, la programació ja va arrencar la setmana passada, amb la inauguració del cicle de conferències. L’encarregat d’encetar la iniciativa va ser el director de teatre Lluís Pasqual, amb la xerrada Tarragona i el mar. «Ens va fer molta il·lusió poder comptar amb ell. Té un currículum espectacular, és probablement el millor director teatral d’Espanya», afirma Pino.
El cicle s’allargarà fins al mes de juny amb conferències mensuals protagonitzades per persones vinculades a Tarragona a través d’àmbits, com la cultura, la ciència o la medicina. «No volíem conferències estrictament acadèmiques, sinó xerrades amenes, basades en experiències vitals d’aquestes persones», assenyala el president. La pròxima tindrà lloc el 13 de febrer, de mà del periodista i escriptor Carlos Garrido.
Més enllà de les conferències, aquest 2026 estarà especialment dedicat a mirar enrere i recuperar la memòria històrica del club. Entre les activitats previstes, avança Pino, hi ha una gran exposició amb materials originals que es conserven des de finals del segle XIX i principis del XX: medalles, copes, cartells, llibres antics, documentació històrica...
El projecte compta amb la col·laboració de l’Arxiu i el Museu del Port de Tarragona, que custodien la documentació del Club Nàutic des de l’any 1900. «Tenim peces molt curioses, recuperades des del 1890», explica el president. La voluntat és inaugurar l’exposició abans o durant les festes de Santa Tecla.
També està previst elaborar un documental audiovisual sobre la història del club i l’organització de trobades amb antics esportistes, socis i familiars, així com activitats amb escoles de la ciutat per apropar els esports nàutics als més joves.
Si bé fa poc més d’un any que Pino es va convertir en el president del Reial Club Nàutic de Tarragona, la seva història amb l’entitat comença fa més de 60 anys. Durant aquest temps, assegura, ha observat una gran evolució. «Durant els 70 era sobretot un club social, però amb els anys ha anat perdent aquest vessant i avui dia el pes principal recau en l’activitat esportiva», indica. Amb la commemoració, el club espera recuperar l’aspecte social i reforçar el sentiment de pertinença. «Volem que la gent sàpiga que el Club Nàutic és aquí i que ofereix activitats per a tothom», diu.
La celebració culminarà el 2028 amb campionats esportius d’àmbit català, estatal i internacional, i una gran gala final. Més enllà de l’efemèride, la directiva vol que el 150è aniversari sigui un punt d’inflexió. «La idea és deixar un club modern, actiu, digitalitzat i obert, tant en l’àmbit esportiu com social», conclou el president.