HABITATGE
Tarragona lidera la rendibilitat del lloguer a tot Espanya amb un 8,21%
La ciutat encapçala el rànquing de capitals més rendibles en un context de forta pressió sobre el mercat de lloguer
Tarragona s’ha situat com la capital de província amb la rendibilitat del lloguer més alta de tot l’Estat a finals de 2025. Segons dades de pisos.com, la rendibilitat bruta del lloguer a la ciutat arriba al 8,21%, una xifra que la col·loca clarament per davant de la resta de capitals espanyoles.
Aquest percentatge reflecteix el bon retorn que obtenen els propietaris que aposten pel lloguer a Tarragona, en un moment en què el mercat immobiliari viu una forta tensió. L’increment de la rendibilitat va en línia amb la tendència estatal, que ha tancat l’any amb una mitjana del 7,02%, més d’un punt per sobre de les dades del 2024.
En el cas de Tarragona, aquesta elevada rendibilitat s’explica per la combinació d’uns preus de compra encara relativament continguts i una demanda de lloguer sostinguda, factors que afavoreixen un millor retorn de la inversió. Des de pisos.com assenyalen que l’escassetat estructural d’oferta i l’evolució de les preferències dels demandants continuen pressionant el mercat, especialment a les ciutats amb activitat econòmica i atractiu residencial.
Amb aquestes xifres, Tarragona es consolida com un dels punts més atractius per a la inversió en habitatge de lloguer, en un escenari marcat per l’augment de les rendes i la dificultat d’accés a l’habitatge per a molts residents.