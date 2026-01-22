SEGURETAT
Simulacre al Port de Tarragona: amenaça de bomba a la terminal de creuers
En l'exercici s'ha posat a prova la coordinació, així com els protocols de seguretat de la infraestructura
El Port de Tarragona ha simulat aquest dijous al matí una amenaça d'artefacte explosiu a la terminal de creuers amb la participació d'una cinquantena de persones. En l'exercici, un individu ha col·locat una motxilla sospitosa a l'entrada de la terminal i s'ha donat a la fuga. Una trucada anònima ha alertat de la presència d'un paquet sospitós, un escenari que ha comportat l'activació del protocol de seguretat de la infraestructura.
Durant la prova s'ha perimetrat la zona, per tal que la unitat canina de la Guàrdia Civil localitzessin i els TEDAX retiressin l'explosiu. Per la seva part, els Mossos d'Esquadra també han fet les comprovacions pertinents al vehicle de l'individu, que han detingut en una zona pròxima al recinte portuari.
L'objectiu del simulacre ha estat verificar procediments, especialment els vinculats amb amenaces d'explosius, a més de posar a prova els protocols de coordinació entre els actors implicats. Així, en l'exercici han intervingut Policia Portuària, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Capitania Marítima i Salvament Marítim. El d'aquest dijous ha estat el primer simulacre d'aquest tipus que s'ha realitzat a la terminal de creuers de la infraestructura portuària.
La prova ha començat a les 10:15 hores, moment en què un individu ha deixat una motxilla sospitosa just davant d'una de les entrades de la terminal situada al Moll de Balears. Just després, l'home ha abandonat la zona en cotxe, l'ha estacionat prop del Moll de Costa i s'ha donat a la fuga. En paral·lel, la Policia Portuària ha rebut una trucada anònima alertant de l'existència d'un paquet sospitós, fet que ha comportat l'activació dels protocols de seguretat. Així, agents de la Guàrdia Civil han acordonat la zona i s'han fet les primeres comprovacions per localitzar l'artefacte amb la unitat canina del cos. Han estat dos els gossos que s'han encarregat de confirmar la perillositat del paquet, que posteriorment, ha estat desactivat i retirat per part de la unitat dels TEDAX de la Guàrdia Civil.
En paral·lel, la unitat dels TEDAX dels Mossos d'Esquadra ha comprovat la seguretat del vehicle del sospitós, que ha aparcat en zona urbana. Posteriorment, s'ha detingut a l'individu en una zona pròxima al recinte portuari. Per la seva part, la Policia Portuària ha sobrevolat la terminal de creuers amb drons, mentre que la Guàrdia Urbana ha participat en la zona pública amb patrulles de seguretat ciutadana i unitat de drons. A l'exercici també s'hi ha afegit la Policia Nacional amb tasques d'identificació del sospitós.
Uns deu simulacres l'any
Aquest és un de la desena d'exercicis que es duen a terme al llarg de l'any al Port de Tarragona i que permeten assajar la resposta davant de diferent tipus d'emergències o amenaces. Alhora, s'ha pogut comprovar l'aplicació dels protocols de coordinació, així com analitzar el funcionament d'eines i la resposta oferta. Una tasca que s'ha dut a terme des de la sala d'emergències de l'edifici de l'Autoritat Portuària de Tarragona, des d'on s'ha coordinat tot l'operatiu del simulacre, que ha tingut una durada d'unes dues hores.