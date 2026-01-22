CULTURA
La Sala Trono programa vuit obres aquesta primavera amb dues estrenes de companyies tarragonines
Anna Moliner i Joan Nergié es tornen a unir per interpretar la nova comèdia 'I say potato'
La Sala Trono de Tarragona programarà vuit obres aquesta primavera en una temporada que arrencarà el 21 de febrer i s'allargarà fins al 24 de maig. Hi haurà teatre, dansa i destaca l'estrena de dues produccions de companyies tarragonines.
D'una banda, la comèdia I say potato, la nova producció pròpia de la mateixa Sala Trono que tornarà a unir Anna Moliner i Joan Negrié després de l'èxit durant un munt de temporades de You say tomato. S'ha programat durant dos caps de setmana de maig. La segona estrena del territori serà Francisco Frasco d'Àkrida Produccions durant dos caps de setmana d'abril.
La Sala Trono continua implicada en els Plans d'Impuls amb la presència de dues obres dins la programació. Hamlet 0.2, de la companyia Primera Rèplica (Barcelona), forma part del Pla d'Impuls del Teatre – Cap Butaca Buida, mentre que Birdsland, de Nadine Gerspacher (Barcelona), s'inscriu en el Pla d'Impuls de la Dansa.
La programació es completa amb una selecció de propostes que destaquen per la seva mirada contemporània i la diversitat de formats i discursos. Entre elles, Ragazzo, de Lali Álvarez (Vilassar de Dalt), una peça que dialoga amb la memòria col·lectiva i el relat polític; Chocolate, de Produccions de Ferro (Illes Balears), una proposta carregada d'humor i ironia; Màquines sexuals, de Jordina Biosca (Vilafranca del Penedès), una reflexió provocadora sobre el desig i la tecnologia, i Dopaland. La tiranía de la felicidad, de Sala Fènix (Barcelona), una peça crítica que qüestiona els discursos hegemònics sobre el benestar i la felicitat obligatòria.