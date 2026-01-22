MOBILITAT
L'Ajuntament de Tarragona habilita un autobús llançadora entre l'estació de tren i la de bus
Tindrà una freqüència de mitja hora i funcionarà de les 11.15h fins les 21h d’avui
L’Ajuntament de Tarragona posa en marxa a partir de les 11.15h un servei especial d’autobús llançadora per donar resposta a les afectacions provocades per l’aturada de la xarxa de Rodalies ferroviàries. Aquest servei permet traslladar els usuaris que es desplacen habitualment a l’estació de trens de Tarragona fins a l’estació d’autobusos de la ciutat, facilitant així alternatives de mobilitat. L’autobús tindrà una freqüència de mitja hora i funcionarà fins les 21h d’avui i continuarà el servei fins a que no es normalitzi rodalies de les 8h a les 21h.
La mesura s’ha activat amb l’objectiu de minimitzar les molèsties als veïns i veïnes que utilitzen el tren en el seu dia a dia, especialment aquells que depenen d’aquest mitjà per desplaçar-se al lloc de treball.
L’alcalde de Tarragona ha subratllat que, tot i que aquest tipus de servei no és competència municipal, l’Ajuntament no pot restar al marge de l’impacte que aquesta situació genera en la ciutadania.
«Som conscients que aquest servei l’hauria de garantir l’operador ferroviari i els gestors de la infraestructura, com ADIF, però no podem ser aliens als problemes que aquest contratemps està provocant a molts usuaris i usuàries del tren, que en la majoria dels casos l’utilitzen per anar a treballar», ha afirmat l’alcalde.
En aquest sentit, l’alcalde ha remarcat que la decisió de posar en marxa l’autobús llançadera respon a un criteri de responsabilitat i acompanyament a la ciutadania, davant d’una situació sobrevinguda que afecta la mobilitat quotidiana de moltes persones.
L’Ajuntament de Tarragona continuarà fent seguiment de l’evolució del servei ferroviari i adaptarà les mesures necessàries per garantir, en la mesura del possible, alternatives de desplaçament mentre persisteixin les incidències.