MOBILITAT
Incertesa i desesperació entre els pocs usuaris que s'esperen a l'estació de Tarragona
Els viatgers de l'R-16 procedents de Tortosa s'han quedat sense tren a la capital tarragonina
Pocs usuaris de trens s'esperen al vestíbul de l'estació de trens de Tarragona aquest dijous al matí a l'espera que es reprengui el servei ferroviari o bé que algun familiar els reculli per tornar cap a casa. Les andanes estan buides de viatgers, només hi ha treballadors de seguretat i de Renfe, i a les vies hi ha aturats cinc combois. Diversos informadors expliquen els passatgers que arriben a l'estació que no hi ha servei.
La Marga, una viatgera de l'R-16, procedent de Tortosa, que ha agafat aquest tren a l'Ametlla de Mar, està indignada perquè no els han informat fins a Vila-seca que el regional acabaria el trajecte a Tarragona i també perquè no els ha ofert cap servei de transport alternatiu. «És una merda, és una incertesa», ha dit.