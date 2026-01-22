SOCIETAT
Empleats ferroviaris de Tarragona fan 5 minuts de silenci en record a les víctimes dels accidents
Els treballadors del sector també van fer ahir un homenatge al maquinista en pràctiques mort a Gelida
Els empleats ferroviaris han tornat a fer cinc minuts de silenci en record a les víctimes dels accidents ferroviaris, especialment al maquinista en pràctiques que va perdre la vida després d’un accident a Gelida aquest dimarts al vespre.
A Tarragona, s’han concentrat al vestíbul més de 50 persones, entre les quals hi havia maquinistes, interventors i treballadors del grup Renfe. Cinc minuts després, s’ha trencat el silenci amb un aplaudiment de tots els presents. A Barcelona, més d'un centenar de treballadors s’han situat formant una mitja rotllana al vestíbul de l’estació de Sants i han estat en silenci per homenatjar el seu company.
Mentrestant, els representants del sindicat majoritari de maquinistes Semaf continuen reunits amb membres del Govern, d’Adif i de Renfe per abordar la represa del servei de Rodalies, que no funciona des de dimarts al vespre.