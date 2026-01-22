Diari Més
última hora

Tres ferits lleus en xocar un tren contra una grua a Cartagena

SOCIETAT

Empleats ferroviaris de Tarragona fan 5 minuts de silenci en record a les víctimes dels accidents

Els treballadors del sector també van fer ahir un homenatge al maquinista en pràctiques mort a Gelida

Treballadors de Renfe participant en els cinc minuts de silenci fets al vestíbul de l'estació de Tarragona.

Treballadors de Renfe participant en els cinc minuts de silenci fets al vestíbul de l'estació de Tarragona.ACN

Publicat per
Redacció ACN

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els empleats ferroviaris han tornat a fer cinc minuts de silenci en record a les víctimes dels accidents ferroviaris, especialment al maquinista en pràctiques que va perdre la vida després d’un accident a Gelida aquest dimarts al vespre. 

A Tarragona, s’han concentrat al vestíbul més de 50 persones, entre les quals hi havia maquinistes, interventors i treballadors del grup Renfe. Cinc minuts després, s’ha trencat el silenci amb un aplaudiment de tots els presents. A Barcelona, més d'un centenar de treballadors s’han situat formant una mitja rotllana al vestíbul de l’estació de Sants i han estat en silenci per homenatjar el seu company.

Mentrestant, els representants del sindicat majoritari de maquinistes Semaf continuen reunits amb membres del Govern, d’Adif i de Renfe per abordar la represa del servei de Rodalies, que no funciona des de dimarts al vespre.

tracking