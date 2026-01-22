MOBILITAT
Un expert ferroviari de Tarragona: «Pel canvi climàtic, els temporals seran més freqüents i calen plans de contingència»
Joan Carles Salmerón analitza les causes de l'accident a Gelida i reclama mantenir les inversions
Després d’un inici de setmana marcat per diversos incidents ferroviaris, el debat sobre l’estat de la xarxa ha tornat amb força. Mentre s’investiguen els fets, els experts indiquen que el context de la situació és més complex del que pot semblar. Segons Joan Carles Salmerón, director de Terminus Centre d’Estudis del Transport i expert en ferrocarrils, és cert que el sistema arrossega dècades de manca d’inversions.
«En els últims anys s’han començat a invertir diners en Rodalies, però com a societat hem d’exigir que aquestes inversions no s’aturin», afirma. Adverteix que els resultats no seran immediats i que cal mantenir l’esforç inversor durant anys per començar a veure una xarxa en condicions.
L’expert també posa el focus en el canvi climàtic com a factor clau. «Els temporals cada vegada són més freqüents, especialment a la façana mediterrània, i afecten cada cop més les infraestructures», assenyala. En aquest sentit, defensa que no n’hi ha prou amb renovar vies i instal·lacions, sinó que cal començar a treballar en plans de contingència i de protecció. El ferrocarril és una infraestructura crítica per al funcionament de la societat i hem d’estar preparats perquè aquestes afectacions es repetiran, i cada cop més sovint», explica.
Un transport segur
L’expert assegura que malgrat els recents incidents el tren continua sent un mitjà segur. «Aquests dies podríem dir que s’ha creat una mena de tempesta perfecta, però el transport ferroviari és segur, molt més que altres mitjans», defensa.
Així i tot, reconeix que la xarxa presenta un deteriorament acumulat després de molts anys sense inversions suficients. «Ara s’estan fent obres, de fet el tram on ha tingut lloc l’accident s’estava renovant, però encara falta molt camí per recórrer», apunta.
Pel que fa al tall ferroviari, considera que «aturar el servei fins a garantir la seguretat després del temporal ha estat una decisió correcta». Sobre la vaga convocada pels maquinistes, afirma que «si les mobilitzacions serveixen per reclamar que les inversions no s’aturin» comptaran amb el seu suport.
L’expert també reclama una millor comunicació per part d’Adif. «Si volem transmetre confiança i seguretat, el primer és evitar missatges contradictoris i explicar bé què està passant», diu.