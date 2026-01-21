SOCIETAT
Viñuales carrega contra Roigé: «El seu desconeixement de la normativa és preocupant»
L'alcalde de Tarragona ha retret el «to institucionalment poc respectuós» de la presidenta de la Cambra, que ahir va criticar l'Ajuntament per no declarar la ciutat com a municipi turístic
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha respost amb duresa a les crítiques llançades aquest dilluns per la presidenta de la Cambra de Comerç, Laura Roigé, contra l'Ajuntament per no declarar la ciutat com a municipi turístic, una declaració que «permetria als comerciants obrir voluntàriament els diumenges». En un comunicat emès aquest matí, el consistori lamenta el «to desafortunat i institucionalment poc respectuós» de Roigé i qüestiona els interessos que defensa la institució que encapçala.
«El desconeixement de la normativa per part de la presidenta de la Cambra de Comerç és, com a mínim, preocupant», etziben en l'escrit, on recorden que, amb la legislació actual, tots els establiments de fins a 400 metres quadrats ja poden obrir tots els diumenges de l’any. Pel que fa a la declaració de municipi turístic, el govern municipal subratlla que qualsevol petició en aquest sentit ha d’anar acompanyada «d’un estudi de viabilitat independent» i sosté que aquesta mesura beneficiaria principalment les grans superfícies comercials, fet que no considera prioritari.
En aquest sentit, l'executiu socialista rebutja l’argument de la Cambra basat en l’arribada de 23.000 creueristes en diumenge, assegurant que només una part molt reduïda acaba fent compres a la ciutat. En aquest sentit, rebutja l’argument de la Cambra basat en l’arribada de 23.000 creueristes en diumenge, assegurant que només una part molt reduïda acaba fent compres als comerços de Tarragona.
El comunicat municipal defensa el model actual, basat en un turisme «cada vegada més desestacionalitzat», amb prop de dos milions de pernoctacions anuals, i critica el que qualifica de «model de turisme d’aparador» que, segons l’Ajuntament, no tindria una repercussió real en el comerç local ni en l’emprenedoria. També remarca la manca de sensibilitat envers el descans dels treballadors i l’absència d’un debat amb sindicats i representants de la petita i mitjana empresa.