SOCIETAT
Mediació a Tarragona, Valls i El Vendrell: 148 sol·licituds registrades el 2025
El Col·legi de l'Advocacia celebra l'increment i reclama més recursos per cobrir les despeses d'aquest servei
El servei d'orientació a la mediació (SOM) dels partits judicials de Tarragona, Valls i El Vendrell ha rebut 148 sol·licituds el 2025. D'aquestes, 110 són peticions del SOM i 38 procedents dels lletrats del torn d'ofici. L'Il·lustre Col·legit de l'Advocacia de Tarragona (ICAT) ha presentat aquest dimecres l'informe anual d'aquest servei en el marc del Dia Europeu de la Mediació.
La presidenta de la Comissió d'ADR i Mediació de l'entitat, Isabel Morales, ha explicat que l'entrada en vigor de la Llei 1/2025 ha suposat un «impuls molt important». «Tenim una pujada bastant important i positiva, de 66 sol·licituds el 2024 s'ha passat a 110 l'any passat», ha dit. També ha reclamat més recursos per cobrir les despeses derivades de la mediació.
Concretament, el servei d'orientació a la mediació de l'ICAT va rebre 132 sol·licituds el 2020, 105 el 2021, 136 el 2022, 102 el 2023, 66 el 2024 i 110 el 2025, procedents de les sessions informatives. Pel que fa als partits judicials, els de Tarragona van tramitar 55 peticions el 2025 respecte a les 28 de 2024. Al Vendrell, es van xifrar en 30 l'any passat i en 28 fa dos anys mentre que a Valls en van rebre 23 el 2025 i 6 el 2024. En global, van sumar 108, ja que dues sol·licituds es van desviar als partits judicials de Reus i del Baix Ebre. Respecte a les peticions fetes per part dels advocats, va ser 38, de les quals 20 provenen dels jutjats de Tarragona, 10 del Vendrell i 8 de Valls.
La presidenta de la Comissió d'ADR – de les sigles en anglès Alternative Dispute Resolution) també ha destacat que el nombre d'expedients SOM – els que es tramiten internament i es traslladen a la Generalitat- es van xifrar en 280 el 2025 respecte als 226 de 2024. En la presentació de l'informe anual, també ha subratllat que es van fer 346 sessions informatives el 2025. «En aquest àmbit ens mantenim respecte dels anys anteriors. Això vol dir que la gent té una consciència que pot venir al col·legi a demanar informació, a resoldre dubtes i que ens tenen com un punt de referència», ha indicat. En relació amb la tipologia, Morales ha assenyalat que moltes de les sol·licituds són de l'àmbit familiar, tot i que reben de tots tipus.
A més, ha subratllat que no tots els casos es poden mediar, que es poden assolir acords parcials i ha recordat que els acords assolits en el servei de mediació s'han d'homologar posteriorment als jutjats. «Per tant, l'acord o nom s'ha de valorar dintre d'un context. Per nosaltres és més important la sol·licitud, que és on la persona prem el botó de la mediació», ha expressat. Preguntada sobre els casos derivats per part dels jutjats, ha dit que encara no els arriben gaires, però ha destacat que s'està implementant la mediació exprés. «Hi ha un programa de mediació intrajudicial on els jutjats ens deriven aquells temes que consideren que haurien de mediar-se, però ja estan judicialitzats», ha indicat. Ha afegit que la llei d'eficiència impulsa aquest servei exprés, però que estan pendents de coordinar-se amb els òrgans judicials.
Falten recursos
D'altra banda, Morales ha reclamat més recursos per cobrir les despeses derivades del servei de mediació, ja que no es cobreixen els costos de les notificacions, que s'han d'enviar a l'altra part, tal com estableix la nova normativa. «Podem fer correus certificats, trucades telefòniques, però el problema és que quan tens diferents adreces on notificar i has d'esgotar totes les vies, a la que enviem un burofax ja et val 15 euros, ho has de posar de la teva butxaca i no surten els números», ha lamentat. Per això, ha tornat a demanar més recursos al Departament de Justícia. «L'any passat vam fer la demanda, enguany, quan s'han negociat els nous mòduls, s'ha tornat a fer, però no s'ha aconseguit», ha denunciat. Amb tot, confia que es reverteixi aquesta problemàtica.