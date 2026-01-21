MOBILITAT
El sector del taxi celebra l’aprovació de 28 nous conductors a Tarragona
Els professionals confien que el bon resultat ajudi a alleugerir la manca de xòfers
Tarragona podria incorporar aviat una trentena de nous taxistes. Un total de 28 persones van aprovar l’examen per a l’obtenció de la cartilla municipal celebrat el passat dijous 15 de gener, una convocatòria que l’Ajuntament va tramitar d’urgència amb l’objectiu de donar resposta a la manca de conductors habilitats a la ciutat.
Únicament dos dels 37 candidats inscrits no van poder superar la prova, mentre que uns altres set no s’hi van presentar. La xifra d’aprovats ha sorprès positivament el sector, acostumats, asseguren, a uns resultats diferents.
«Normalment s’inscriuen una trentena de persones i se n'acaben presentant unes vint, de les quals només aproven tres o quatre. Evidentment no sempre serà igual, però és una tendència que fa anys que observem», explica Agustí Calvache, secretari de l’Associació Gremial de Taxistes de Tarragona.
De fet, fa temps que aquesta prova genera certa polèmica dins el sector, amb partidaris d’eliminar-la i altres professionals que, tot i considerar aquest «filtre» necessari, pensen que podria canviar les seves característiques.
Així i tot, l’examen de la setmana passada seguia el model habitual, que consta de vint preguntes referents a la legislació específica del sector del taxi i a coneixements de la ciutat, i una conversa amb especialistes per determinar el grau de coneixement dels aspirants en català. «No sé què fallava abans ni què ha funcionat ara, però me n’alegro molt», comenta Calvache.
Tot i la bona acollida dels resultats, el secretari admet que el calendari de la prova «no és l’ideal», ja que el gener és el moment de menys activitat per al sector. «Potser és massa aviat, estem en el moment més baix de feina. És probable que moltes d’aquestes persones hagin d’esperar uns mesos per treballar», diu. «Normalment, el problema era el contrari, era massa tard, perquè els exàmens es feien al novembre i al maig», afegeix. En aquest sentit, considera que el mes de març seria l’època ideal per fer les proves.
Tot i això, remarca que l’aprovació dels nous conductors ja tindrà un impacte positiu. «Hi haurà sense dubte taxistes que necessiten algú ara mateix, o professionals que volen jubilar-se i que per fi tindran algú a qui contractar», afirma.