POLÍTICA
Junts veu motius «electoralistes» en la política de la Diputació amb el camí de ronda de la Savinosa
El grup municipal diu que l’administració supramunicipal té un «comportament incoherent»
El ‘culebrot’ del camí de ronda de la Savinosa continua present en l’arena política a la ciutat. L’última part en pronunciar-se al respecte ha sigut el grup municipal de Junts per Catalunya, que ha carregat durament contra el canvi de parer de la Diputació. En un comunicat, els juntaires consideren que les exposicions de la presidenta Noemí Llauradó evidencien un «comportament erràtic i incoherent».
«Primer s’impulsa el projecte, després s’aprova, es licita i, finalment, es frena», denuncien des de Junts. «Entenem que una eventual paralització respondria més a criteris electorals que no pas a criteris tècnics o d’interès general», afegeixen. Llauradó va exposar que els canvis que volen afegir són per buscar «l’excel·lència» en matèria de sostenibilitat.
Amb tot, el grup municipal vol deixar clar que sí que defensen, si n’hi ha, millores puntuals que puguin introduir-se sense aturar les obres, escoltant els veïns de les associacions adjacents i el seu projecte, i responguin a «demandes raonables». «Aturar el projecte podria suposar que el Camí de Ronda no es materialitzés en els pròxims tres o quatre anys, amb el perjudici evident que això comportaria per a la ciutat», conclouen.
A banda, el grup municipal d’En Comú Podem ha impulsat una eina ciutadana per frenar el projecte. La bústia permet enviar missatges curts als impulsors del camí de ronda. «Com més cartes, més pressió política. Si no ho aturem ara, el dany pot ser irreversible», indiquen des de la formació lila.
L’Ajuntament desdiu Ecologistes en Acció
«Ningú ha exercit el dret de consulta de l’expedient. Qualsevol persona o entitat ho pot fer, i se’ls facilitarà tota la informació que consta a l’expedient», responen a l’entitat ecologista. A més, des de la plaça de la Font defensen la comunicació que s’ha fet de les actuacions en aquell entorn. «Dir que s’ha amagat la informació o impedit l’accés a la mateixa, és senzillament fals. Els procediments i els acords corresponents s’han tramitat correctament».