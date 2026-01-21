SOCIETAT
Col·lapse circulatori després de l’accident de Gelida: sense Rodalies i amb l’AP-7 tallada en sentit Tarragona
La suspensió total del servei ferroviari i el tall de l’autopista a Martorell compliquen greument la mobilitat al sud del país
El Camp de Tarragona viu aquest dimecres una jornada de fort impacte en la mobilitat arran del greu accident ferroviari de Gelida. La combinació de la paralització total del servei de Rodalies a tot Catalunya i el tall de l’AP-7 en sentit sud ha provocat un escenari de col·lapse circulatori, amb milers d’usuaris sense tren i amb afectacions viàries que es preveuen intenses durant tota la tarda.
L’origen de la situació és l’accident mortal registrat dimarts a la nit a Gelida (Alt Penedès), quan un tren de la línia R4 va xocar contra un mur de contenció que havia caigut sobre la via, presumptament a causa de les fortes pluges. El sinistre va deixar una víctima mortal i 37 persones ferides, cinc d’elles en estat greu, i va obligar Adif a suspendre completament la circulació ferroviària per comprovar la seguretat de la infraestructura.
Aquest dimecres, Tarragona i la resta del territori han quedat sense servei de Rodalies. Renfe ha recomanat utilitzar transports alternatius, però molts viatgers s’han trobat amb estacions sense trens i amb opcions limitades. Des del Departament de Territori s’ha aconsellat recórrer al metro o autobusos interurbans quan sigui possible i evitar desplaçaments innecessaris.
A aquesta situació s’hi ha afegit, a partir de les 18.00 hores, el tall total de l’AP-7 a Martorell en sentit Tarragona. Els Bombers han alertat d’una possible inestabilitat del talús i del mur de contenció de l’autopista, que actualment recolza sobre el tren accidentat. Tot i que fins ara només hi havia un carril tallat, Trànsit ha decidit restringir completament el sentit sud per seguretat.
El Servei Català de Trànsit calcula que l’afectació pot arribar a uns 120.000 vehicles, inclosos uns 25.000 camions. S’han habilitat i recomanat diverses rutes alternatives, com l’A-2 combinada amb la C-15, la C-32 pel litoral o la B-24 pel prelitoral, amb retorn a l’AP-7 a Vilafranca del Penedès.
Amb el servei ferroviari aturat i una de les principals artèries viàries del país tallada, la mobilitat al Camp de Tarragona queda severament condicionada en una jornada marcada per les conseqüències directes de l’accident de Gelida i per una tarda que es preveu especialment complicada a les carreteres.