Infraestructures
Adjudiquen la millora de les cobertes de les naus on s’instal·larà la nova planta solar del Moll de Castella
Els treballs tindran un cost de més de 308.000 euros. Serà la planta fotovoltaica més gran de totes les que ha efectuat fins al moment l’Autoritat Portuària
L’Autoritat Portuària de Tarragona ha adjudicat a Cruceni S.L. els treballs de millora de les cobertes de les naus A, B i C del Moll de Castella, on s’ubicarà la planta fotovoltaica més gran que ha impulsat l’APT fins al moment. Els treballs tindran un cost de 308.120,87 € (IVA inclòs) i tindran una durada de dos mesos, un cop comencin les obres.
L’actuació que es durà a terme deixarà preparades les tres edificacions per a la posterior col·locació de les plaques solars. Tant aquesta actuació prèvia com la creació de la futura planta fotovoltaica reben finançament del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Els treballs que durà a terme l’empresa adjudicatària consisteixen en la millora de l’envolupant de la coberta, la substitució de la xapa superior de la coberta, la substitució dels policarbonats de les claraboies i la preparació general de tota la superfície de la coberta per a acollir la futura planta fotovoltaica.
Projectes estratègics
Les naus A, B i C del moll de Castella estan ubicades entre el vial nord del moll, que toca al riu Francolí, i el Centre d’Acreditacions. Actualment, acullen els tallers i magatzems de l’Autoritat Portuària i del Centre d’Estudis Marítims i d’Activitats del Port de Tarragona (CEMAPT). Aquestes naus disposen de la major superfície de coberta del conjunt d’edificis de titularitat de l’APT, motiu pel qual es convertiran en la planta fotovoltaica més gran promoguda per l’Autoritat Portuària.
La nova instal·lació fotovoltaica, que suposarà una inversió de prop d’1 milió euros, ocuparà una superfície total de 4.500 m2 i aportarà 600 nous kW de potència nominal; 200 kW per cada nau. La planta funcionarà en règim d’autoconsum amb excedents. L’energia generada cobrirà part de la demanda elèctrica derivada de l’activitat diària del Port i ajudarà a reduir la dependència de fonts convencionals.
Més autosuficiència energètica
Els 600 nous kW de potència que aportarà la instal·lació se sumaran als 710 kW que ja produeix actualment d’energia neta, de manera un cop entri en funcionament l’Autoritat Portuària de Tarragona generarà 1,31 MW de potència d’energia fotovoltaica, cosa que augmentarà la seva capacitat d’autosuficiència energètica.
Actualment, hi ha instal·lacions fotovoltaiques al Refugi 1 i 2 del Moll de Costa, a l’edifici administratiu de l’APT, a l’edifici del Club de Rem, al Punt de Control Fronterer, a la seu de l’Agència Tributària, al Centre d’Acreditacions, a les pèrgoles de l’aparcament de la terminal de creuers i a l’edifici de la Policia Portuària.
A més, s’estan preparant els projectes de les instal·lacions fotovoltaiques per a les cobertes dels Tinglados 1, 2, 3 i 4 (320 kWh) i de l’Edifici d’Entitats del Moll de Costa (15kWh). Així mateix, s’està duent a terme l’estudi previ per a instal·lar plaques a l’aparcament de vehicles adjunt a l’edifici administratiu (200 kWh). Amb aquestes actuacions, l’APT s’aproparia als 2MW de generació d’energia fotovoltaica.