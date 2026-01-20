OCI
Obre un nou parc de jocs a Tarragona: piscines de boles i tobogans en 2.500 m²
Jump Space, que està situat al polígon industrial Francolí, promet molta diversió i adrenalina
Tarragona compta des del passat 27 de desembre amb nou espai de diversió indoor per a totes les edats. Jump Space és el nou parc de jocs que compta amb piscines de boles i d'espuma, tobogans, tirolines, llits elàstics i un rocòdrom en un espai de més de 2.500 metres quadrats.
El nou espai està situat al número 27 del polígon industrial Francolí i té dues zones diferenciades segons l'edat. Per als més petits hi ha una estructura gegant plena de passadissos i túnels amb obstacles. A més, també hi ha quatre tobogans junts per llençar-se a la vegada. Mentre que per als grans hi ha una piscina d'escuma, una de boles, circuits, panells interactius, un tobogan per llençar-se amb un donut i zones per jugar a futbol i bàsquet.
En definitiva, un espai perfecte per anar en família o amb amics i passar una bona estona per gastar adrenalina saltant i jugant, on també es poden celebrar aniversaris.
Jump Space està obert de dilluns a divendres de 16 a 21 hores i dissabte i diumenge de 11 a 21 hores.
Les persones que ja han pogut gaudir del nou espai destaquen que és «un parc molt complet i ideal per anar-hi amb infants de diferents edats. Hi ha moltes opcions de joc per a tothom!». Una altra usuària ha exclamat «Quina sort tenir una nova opció d'oci prop de casa i no haver d'anar a Barcelona».