ESPAI PÚBLIC
Junts per Catalunya Tarragona rebutja aturar el Camí de Ronda de la Savinosa i demana coherència institucional
El partit defensa tirar endavant un projecte ja aprovat i licitat, amb millores puntuals però sense frenar les obres
Junts per Catalunya Tarragona ha fet públic el seu posicionament davant el debat obert sobre el projecte del Camí de Ronda de la Savinosa i ha deixat clar que no comparteix una eventual paralització de les obres. La formació considera que es tracta d’una actuació ja aprovada, licitada i amb l’inici imminent, impulsada per la Diputació de Tarragona —governada per ERC amb el PSC— i avalada per l’Estat, i alerta que frenar-la ara enviaria un missatge de manca de coherència i responsabilitat institucional.
En primer lloc, Junts per Catalunya considera que si la Diputació opta ara per paralitzar el projecte estarà evidenciant un comportament erràtic i incoherent, ja que es tracta d’una actuació que primer s’impulsa, després s’aprova, es licita i, finalment, es frena quan està a punt d’executar-se.
En segon lloc, la formació entén que una eventual paralització respondria més a criteris electorals que no pas a criteris tècnics o d’interès general, fet que, al seu parer, no hauria de condicionar projectes estratègics per a la ciutat.
Des de Junts per Catalunya no estan d’acord amb l’aturada del projecte. El que sí que defensen és que, si existeixen millores puntuals que es puguin introduir sense aturar les obres, sempre que siguin fruit de l’entesa, escoltant els veïns de les associacions adjacents i responguin a demandes raonables, aquestes es puguin estudiar i incorporar. Tot plegat, asseguren, tenint en compte la màxima seguretat i el respecte al medi ambient possible, i sempre amb consens veïnal. Alerten, però, que aturar el projecte podria suposar que el Camí de Ronda no es materialitzés en els pròxims tres o quatre anys, amb el perjudici evident que això comportaria per a la ciutat.
Junts per Catalunya recorda també que es tracta d’un projecte que, des del primer moment, ja incorporava la voluntat de disposar de carril bici i d’un ús compartit i sostenible de l’espai. Aquesta voluntat, assenyalen, es va expressar públicament des de l’inici en una roda de premsa on hi eren presents tant l’aleshores alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, com Xavi Puig, aleshores regidor d’Urbanisme. Pretendre ara desdir-se d’aquells criteris, afegeixen, evidencia que dins d’Esquerra Republicana no hi ha un criteri únic sobre aquest projecte.
Finalment, des de Junts per Catalunya també posen en valor que una part important del veïnat ha expressat la seva oposició a la paralització del projecte, entenent-lo com una millora per a la mobilitat, l’ús ciutadà i la connexió del litoral. Una opinió que, segons indiquen, des de les associacions implicades senten que no ha estat respectada.
Per tot plegat, Junts per Catalunya demana responsabilitat institucional, coherència política, respecte pels projectes ja aprovats i diàleg amb els veïns afectats. Consideren que les infraestructures no poden convertir-se en instruments de tacticisme polític ni de batalla partidista, i asseguren que continuaran defensant projectes útils, sostenibles i executables, sempre des del consens, però també des de la fermesa quan cal dir que aturar-ho tot no és la solució.