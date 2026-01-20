Economia
Els empresaris de Tarragona, crispats amb l'Ajuntament: «Només fan promeses»
La presidenta de la Cambra, Laura Roigé, alerta que 23.000 creueristes arribaran en diumenge i es trobaran la ciutat «tancada»
Els empresaris de Tarragona carreguen contra l'Ajuntament. La presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roigé, ha passat revista aquest matí de l'actualitat a la ciutat i de la seva institució i ha llançat dures crítiques contra la gestió de l'Ajuntament en matèria de promoció econòmica i planificació urbanística. En la seva valoració de l'any 2025, Roigé ha mostrat la seva preocupació per dues qüestions que considera «clau» per al futur de la ciutat: el retard en l'aprovació del nou POUM i la negativa municipal a declarar Tarragona com a municipi turístic, cosa que impedeix l'obertura del comerç els diumenges.
Pel que fa al comerç, la presidenta ha alertat que durant l'any 2026 arribaran a Tarragona més de 155.000 creueristes, dels quals 23.000 desembarcaran en diumenge, concretament en 17 diumenges. «Què faran aquests visitants pul·lulant per la ciutat tancada els diumenges? Què explicaran de Tarragona quan arribin a casa seva?», s'ha preguntat Roigé, que ha recordat que es tracta de «gent amb un alt poder adquisitiu» que podria dinamitzar l'economia local.
Critica la «tossuderia»
La presidenta de la Cambra ha criticat amb duresa «la tossuderia de l'administració Viñuales», que diu que ha rebutjat repetidament declarar Tarragona com a municipi turístic, una distinció que sí que tenen nuclis veïns. Roigé ha explicat que aquesta declaració permetria als comerciants obrir voluntàriament els diumenges, i ha recordat el cas de Barcelona, que va optar per permetre l'obertura voluntària els diumenges amb «molt bon resultat».
L'altra gran preocupació de la Cambra és el retard en l'aprovació del nou POUM, imprescindible per dotar la ciutat de sòl edificable. «Dubto seriosament que s'arribin amb els deures fets abans de les eleccions municipals del proper any», ha sentenciat Roigé. La presidenta ha insistit que sense sòl disponible no es pot «créixer, atraure talent, inversions, crear sòl per gaudir de més habitatge social i garantir així la competitivitat de les companyies». La presidenta ha assegurat que diverses empreses han consultat sobre possibles inversions a la ciutat però «si no hi ha sòl» no es poden materialitzar.
Roigé ha estat especialment crítica amb les promeses incomplides de l'Ajuntament: «Aquest Ajuntament només fa promeses. Jo tinc una bona memòria. El primer que va prometre és un parador nacional al Pla de la Seu. L'heu vist, vosaltres? Un hotel de 5 estrelles al Banc d'Espanya. El Palau de la Justícia. Cada dia surt al diari una promesa, però no s'ha fet res», ha assegurat.
Per últim, un altre dels temes que amoïna la Cambra és l'estat dels polígons industrials de Tarragona. Durant l'últim trimestre del 2025, la institució va mantenir una trobada amb l'Ajuntament per abordar les necessitats dels polígons, que, segons Roigé, «estan molt deixats». La presidenta ha denunciat problemes de senyalització, brutícia i manca d'inversió en infraestructures: «Passejàvem fa poc per allí i els polígons estan molt deixats. Si volem atreure més inversió i més activitat, s'hauria de fer una inversió», han expressat.
Nova oficina
Més enllà, Roigé ha destacat que el 2025 ha estat «un any realment extraordinari» per a la Cambra, amb 22 missions comercials i més de 10.600 hores de formació. La participació en fires d'ocupació de la institució van registrar prop de 10.000 visitants i 870 contractes signats. Roigé també ha anunciat que la Cambra «farà història» aquest 2026 amb l'obertura d'una delegació permanent al Baix Penedès, concretament al Vendrell, on s'ha posat en marxa una nova Oficina de Gestió Empresarial.