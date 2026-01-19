Cultura
Tarragona licita la direcció artística del Mèdol Centre d’Arts Contemporànies
El contracte, valorat en 474.836 euros, té un segon lot que inclou els serveis de coordinació
L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació de la direcció artística del Mèdol Centre d’Arts Contemporànies. El contracte, valorat en 214.538,98 euros i amb una durada de dos anys, inclou l’elaboració i desenvolupament d’un pla director i un projecte executiu, així com el servei de mediació i coordinació de la producció artística i de la comunicació i difusió.
L’experimentat gestor cultural Vicent Fibla ha ocupat el càrrec de director des del juny del 2021. Tal com s’exposa en els plecs de la licitació, el contracte actual venç aquest pròxim mes de juny. Per aquest motiu, el consistori ha iniciat el procés de selecció per escollir la persona que ha de posar-se al capdavant d’un centre —de gestió municipal— que ha esdevingut «el nucli catalitzador de les iniciatives i els projectes en matèria d’arts visuals portats a Tarragona».
Durant els darrers quatre anys i mig, s’ha desenvolupat «una programació de qualitat, referent de les arts contemporànies al territori»; s’han engegat les accions per «incentivar» la participació d’entitats, col·lectius i agents de les arts visual; i s’han impulsat activitats «educatives» adreçades a la ciutadania i centres escolars. L’Ajuntament s’ha encarregat de coordinar la producció tècnica, la tramitació administrativa i la direcció global del Mèdol.
En aquest període, el consistori ha hagut de dedicar importants recursos humans i materials propis per poder dur a terme les activitats programades, però «la plantilla municipal no és suficient per abastar totes les necessitats» del centre, que pretén «seguir ampliant les propostes artístiques» els pròxims anys. Amb aquesta licitació, es pretén disposar d’una direcció artística «amb coneixements destacats en relació amb les arts contemporànies» i un servei de coordinació artística que «desplegui» els continguts de la programació, en coordini la difusió i articuli un projecte per «connectar» el Mèdol amb la població de la ciutat i tota la demarcació.
Divisió en lots
El concurs públic està dividit en dos lots. El primer comprèn el servei de direcció artística, que inclou l’elaboració d’un pla director i un projecte expositiu per al període global del contracte. L’adjudicatària haurà de facilitar a la conselleria de Cultura, almenys amb tres mesos d’antelació, la proposta artística i programació a desenvolupar durant l’any següent. En aquest sentit, la concessionària haurà d’«explorar, contactar i negociar les condicions artístiques i de contractació amb els artistes i comissariats». D’altra banda, haurà de treballar en la imatge, difusió, comunicació del centre; i fomentar les relacions amb els diferents agents del sector.
Pel que fa al lot dos, el guanyador haurà d’assumir la coordinació de la producció artística i les accions de difusió. Respecte al projecte educatiu i de mediació, haurà de proposar i coordinar accions i activitats que fomentin la interacció entre el públic, els artistes i els agents educatius i socioculturals del territori.