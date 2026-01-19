Medi Ambient
El projecte de renaturalització de l’esplanada del Miracle, pendent de l’aprovació de Costes
Està previst que l’Ajuntament presenti la proposta a l’organisme estatal aquesta setmana
L’Ajuntament de Tarragona ja té enllestit el projecte de renaturalització de l’esplanada del Miracle, on abans hi havia el mamotreto, i té previst presentar-lo aquesta setmana al Servei Provincial de Costes de l’Estat perquè doni el seu vistiplau. Així ho explica a Diari Més el conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, qui recorda que serà el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic qui assumirà el cost de la futura intervenció.
Ara fa un any, el consistori va adjudicar la redacció del projecte a Envers Environmental Services SL per 49.780,91 euros (IVA inclòs) —la Diputació va finançar el 80% del contracte—. L’adjudicatària va entregar la seva proposta a la tardor i, en els últims mesos, ha estat revisada pels tècnics municipals. El cinquè tinent d’alcalde encara no ha volgut donar detalls sobre aquesta, ja que encara pot patir modificacions, si així ho determina Costes.
Amb tot, l’edil confia que es pugui presentar públicament durant aquest primer trimestre. Abans, però, haurà de passar també pel Consell Municipal de Medi Ambient, format per polítics, entitats ecologistes i altres actors i agents de la societat civil tarragonina que treballen en aquest àmbit.
Amb el projecte de renaturalització, s’establiran les bases tècniques i executives per protegir el litoral del Miracle. El document inclourà diferents actuacions per augmentar la resiliència de la platja, millorar l’impacte paisatgístic i mitigar els efectes del canvi climàtic. Entre altres, es preveu la restauració del sistema dunar, la creació de zones verdes, la implantació de nous parterres per recrear ecosistemes litorals amenaçats, el disseny i millora d’itineraris de pas, la instal·lació de plafons interpretatius i la col·locació de nou mobiliari urbà.
«Es restaurarà tota la façana marítima d’aquella part del Miracle», remarca García de Castro, qui ha posat en valor la inversió que farà l’Estat per fer realitat aquesta intervenció. El conseller també va destacar la importància dels fons Next Generation, amb els quals es va finançar l’enderroc de la ja desapareguda plataforma de formigó i es pagarà també la restauració del camí de ronda entre el Miracle i l’Arrabassada.
Donar-li un ús provisional
L’Ajuntament vol donar ús a l’esplanada del Miracle mentre no s’executen les obres de renaturalització, que encara trigaran un temps a iniciar-se. La idea del govern municipal és que aquest espai es converteixi, de forma provisional, en una zona on es puguin practicar esports de platja. L’executiu estudia també la possibilitat d’instal·lar-hi una guingueta. Actualment, el terreny està delimitat amb tanques de fusta perquè no hi aparquin vehicles.
Tal com va explicar Diari Més el passat mes de desembre, el consistori ja ha sol·licitat els permisos necessaris a Costes de la Generalitat de Catalunya per poder dur a terme aquestes actuacions temporals i que la ciutadania pugui gaudir d’aquest espai fins que es dugui a terme el projecte de restauració ambiental.