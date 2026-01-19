Llegeix l'edició en paper del 19 de gener de 2026

Diari Més
S’eleven a 39 les víctimes mortals de l’accident ferroviari d’Adamuz

Per problemes tècnics, la versió de paper no s'ha penjat a l'Issuu

Aquest dilluns 19 de gener de 2026 la versió en paper no s'ha pogut penjar a l'Issuu per problemes tècnics. No obstant, els nostres lectors poden consultar la versió al següent ENLLAÇ o a navegant per la nostra pàgina web.

També es podrà trobar l'exemplar en paper al més de mig miler de punts de distribució que cada dia reparteixen el Diari Més a les comarques del Baix Penedès, Conca de Barberà, l’Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès.

