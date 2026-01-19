VIA PÚBLICA
ERC proposa la renovació de les voreres de l'avinguda Andorra per millorar l'accessibilitat
Els republicans portaran al ple una moció per millorar la seguretat d’un dels principals eixos d’entrada al centre de Tarragona
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona planteja una actuació integral a les voreres de l’avinguda Andorra amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i la seguretat dels vianants. La proposta, que es formalitzarà en una moció al pròxim ple municipal, preveu renovar el paviment, corregir els desnivells existents i dignificar aquest eix clau d’accés al centre de la ciutat, molt freqüentat diàriament per veïns i visitants.
ERC alerta que l’estat actual de les voreres és preocupant, amb trams deteriorats i amb desnivells que dificulten la mobilitat quotidiana i posen en risc la seguretat de les persones, especialment, gent gran, persones amb mobilitat reduïda i famílies amb infants. «Les voreres estan molt malmeses i això no respon a un model de ciutat que posi les persones al centre. Estem parlant de seguretat en un eix molt transitat», assenyala el conseller d’ERC, Xavi Puig, que remarca que, tot i que a Tarragona hi ha moltes voreres que requereixen actuacions urgents, aquestes es troben entre les més degradades i necessiten una intervenció ràpida.
La proposta arriba després de les obres que, a iniciativa d’ERC, s’han executat recentment a la calçada de l’avinguda Andorra, entre el tram de la Imperial fins a l’avinguda Catalunya, que han inclòs la renovació de l’asfalt, un nou pas de vianants amb reductors de velocitat i la implantació d’un carril bici per afavorir una mobilitat més segura i sostenible. Tot i valorar positivament aquestes actuacions, ERC considera que l’actuació ha quedat incompleta. «El manteniment de la calçada era necessari, però no podem oblidar que els principals protagonistes de l’espai públic són els vianants», ha remarcat Puig, que defensa una actuació més ambiciosa i integral que dignifiqui tot l’espai urbà.
La moció també planteja reservar una partida pressupostària específica per fer possible l’execució de les obres i establir un procés de diàleg amb el veïnat, les entitats i els comerços de la zona, amb l’objectiu de recollir aportacions i adaptar el projecte a les necessitats reals de l’entorn. Els republicans consideren que la participació del teixit veïnal és clau per assegurar que la intervenció respongui a criteris de funcionalitat, seguretat i cohesió urbana.