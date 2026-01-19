MOBILITAT
Els veïns de la Canonja protesten contra les reduccions en les freqüències dels busos de l’EMT
Els ciutadans recullen firmes signatures i clamen contra la gestió que ha fet l’Ajuntament
Era previsible. Els veïns de la Canonja han patit les reduccions en les freqüències dels autobusos de l’EMT i han posat el crit al cel contra l’Ajuntament. «Estem cabrejats perquè s’han retallat moltes freqüències, sobretot en hores puntes. No s’ha donat gairebé informació», explica Daniel Querpacho, veí i usuari. Molts ciutadans agafen el bus de la línia 3 i 30 pensant que arribarà fins la Canonja, però alguns no ho fan. «Gent gran o famílies que van amb nens petits o amb cotxet han de baixar a l’última parada a Bonavista i anar caminant o viceversa», indica. Per això, estan recollint signatures a les parades del bus i en comerços del municipi. «Portem ja més d’un miler i ens volem reunir a l’alcalde per demanar explicacions. Aquest servei l’hem tingut tota la vida i no entenem ara aquest canvi», exposa.
S’espolsen responsabilitats
Des del consistori canongí s’exposa que s’està intentat donar resposta a aquestes reclamacions i remeten les seves explicacions a un comunicat emès el dia 13. En l’escrit, l’Ajuntament s’espolsa responsabilitats i assenyala a la Generalitat, qui considera l’administració pública vertaderament responsable del transport públic interurbà. Cal recordar que enguany acabava el conveni entre l’Ajuntament de la Canonja i el de Tarragona pel servei d’autobús que prestava l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona. Un pacte fet el 2010 arran de la segregació del municipi. Es va acordar que la Canonja es faria càrrec del cost econòmic de la prestació del servei durant el període de vigència dels acords, acords que van finalitzar el passat 31 de desembre. El criteri que es va establir per calcular el cost a pagar a Tarragona va ser la participació en el dèficit anual de l’EMT en funció del nombre d’habitants dels dos municipis. Aquest càlcul va suposar el primer any un import aproximat de 350.000 euros que va anar actualitzant-se cada any fins a arribar a aproximadament 600.000 euros per l’any 2025.
Tot són els diners
Enguany, Tarragona va demanar que es fessin càrrec del cost íntegre de les dues línies, les L3 i L30, la qual cosa suposa un import d’1,6 milions d’euros. Davant aquest increment que es veu injustificat des de la Canonja, es va contactar amb l’empresa Plana perquè es fes càrrec del servei, com fa amb altres municipis del territori. La companyia va presentar una oferta de 630.000 euros. Però la Generalitat va estirar les orelles a l’Ajuntament i li va dir que no podia adjudicar el servei directament i que la Direcció General de Transports i Mobilitat necessita temps per a fer un estudi informatiu i preparar la licitació i posterior adjudicació del servei a un operador privat. Així tot, es preveu de cara a l’any vinent que la Canonja passi pàgina de l’EMT i contracti un operador diferent.
Mentrestant, pel que fa a les reclamacions dels veïns, el consistori indica que farà un seguiment «acurat» del servei i que establirà correccions si és necessari. Ara bé, sense incrementar el cost del servei. Una contradicció clara.