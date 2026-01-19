ACCIDENT ADEMUZ
Consternació de la comunitat andalusa a Tarragona per Adamuz: «Quan un fet així afecta la teva terra i la teva gent, fa mal»
La presidenta de la Casa d'Andalusia explica que «és un trajecte que fem habitualment perquè ens connecta amb les nostres famílies i amics»
La comunitat andalusa de Tarragona ha passat la nit d’aquest diumenge amb el cor encongit pel tràgic accident ferroviari d’Adamuz. El descarrilament de dos trens d’alta velocitat a la província de Córdoba ha causat que ha provocat almenys 39 víctimes mortals i més d’un centenar de ferits.
«Estem molt consternats», assegura la presidenta de la Casa d’Andalusia de Tarragona i Província, Charo García, qui explica que «és un trajecte que fem habitualment perquè ens connecta amb les nostres famílies i amics». «Mai t’imagines que pots arribar a trobar-te en aquesta situació i, quan un fet així toca la teva terra i la teva gent, fa mal», remarca.
García apunta que no hi ha cap afectat directe dins de l’entitat. Tot i això, explica que «un nebot tornava cap a Còrdova des de Madrid en tren, i a Puertollano els van aturar perquè anaven deu minuts després del que es va accidentar». Des de la Casa d’Andalusia han volgut mostrar un missatge de «suport» i «escalf» cap a les famílies afectades i han ofert la seva ajuda a les institucions. Tanmateix, esperen que els motius del succés s’aclareixin al més aviat possible.
La xifra de morts podria augmentar
L'accident ferroviari es va produir diumenge a les 19.39 h quan els últims tres vagons d'un comboi Iryo amb prop de 317 passatgers que anava de Màlaga a Madrid han descarrilat i han envaït la contrària, per la qual circulava un tren Alvia amb prop de 200 viatgers que anava de Madrid a Huelva. Tots dos van xocar i l'Alvia ha descarrilat. Dos vagons van caure per un marge de quatre metres. Entre els morts hi ha el maquinista de l'Alvia.
De moment, la xifra de morts és de 39 persones i s'han atès 122 pacients i a hores d'ara 48 ferits continuen ingressats, entre ells cinc menors. Entre els hospitalitzats hi ha 11 ferits adults i un menor que es troben a l'UCI. Dels atesos, 74 ja han estat donats d'alta. S'espera que la xifra augmenti un cop la maquinària pugui moure els vagons més afectats, on hi podria aparéixer algun cadàver més.
Tal com s’observa en unes imatges aèries que ha difós la Guàrdia Civil aquest matí, el tren de Renfe ha quedat amb un vagó sobre les vies, un altre creuat i dos convertits en muntanyes de ferralla. En el cas del comboi d’Iryo —empresa que presta serveis d’alta velocitat entre Madrid i Andalusia o Catalunya, entre d’altres—, una part del tren ha quedat sobre els rails i l’altra, bolcada. Segons ha apuntat el president andalús, Juanma Moreno, el tren de Renfe ha quedat convertit en un «garbuix de ferralla» i ha avisat que a l’interior hi podria haver més morts que no es podran rescatar fins que actuï la maquinària pesada.
Un dels accidents més greus registrats a Europa en aquest segle
El descarrilament de dos trens a la localitat cordovesa d’Adamuz (Espanya), que va tenir lloc aquest diumenge i que ha causat, almenys, 39 morts i un centenar de ferits, és un dels sinistres ferroviaris més greus que s’han registrat a Europa en el que va de segle.
Precisament, el més seriós de tots ells també va ser a Espanya, el juliol de 2013, quan 80 persones van morir i 130 van resultar ferides en descarrilar un tren Alvia que cobria la ruta Madrid-Ferrol a Angrois, als voltants de Santiago de Compostel·la (Galícia).
Per trobar un sinistre amb més víctimes mortals al Vell Continent cal remuntar-se al 1998. El 3 de juny d’aquell any, 98 persones van morir i 120 van ser ferides a Eschede (nord d’Alemanya), en xocar contra el pilar d’un pont un tren d’alta velocitat alemany (HISSI) que feia el recorregut Munic-Hamburg, quan circulava a 200 quilòmetres per hora.