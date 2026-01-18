Societat
Mor Luis Masegosa, propietari del bar El Cortijo de Tarragona
La ciutat plora la mort del restaurador, que va traspassar aquest divendres als 61 anys
Tarragona està de dol per la mort de Luis Masegosa un dels propietaris del bar El Cortijo, juntament amb el seu germà Santos. El restaurador tarragoní ha mort aquest divendres 16 de gener als 61 anys. El funeral ha tingut lloc aquest diumenge a l'església de Sant Pere del Serrallo.
El bar El Cortijo, situat al carrer Rebolledo a la Part Baixa de la ciutat, va ser inaugurat l'any 1978 per Pedro Masegosa i Adolfina Martínez, pares de Luis i Santos.
En assabentar-se de la notícia, clients, amics i veïns han compartit missatges d'estima i condol a les xarxes socials, recordant els bons moments compartits amb el restaurador tarragoní.