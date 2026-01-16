SOCIETAT
Tarragona obre el procés per triar les protagonistes dels punts de llibre 'Dones Tarragonines'
La ciutadania pot fer les seves propostes de manera telemàtica fins al 15 de febrer
L’Ajuntament de Tarragona, a través de la conselleria d’Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI, ha iniciat el procés per seleccionar les dones que apareixeran en la nova col·lecció de punts de llibre Dones Tarragonines. Les propostes es poden fer de manera telemàtica i estaran obertes fins al pròxim 15 de febrer, convidant així tota la ciutadania a participar en aquest reconeixement públic.
Els criteris per a la presentació de les propostes són que es tracti de dones amb aportacions significatives en qualsevol àmbit de la vida pública i que siguin de Tarragona o amb una forta vinculació amb la ciutat. Totes les candidatures s’hauran de presentar acompanyades d’una justificació dels fets que les motiven i del consentiment de les dones proposades.
Un cop s’acabi el termini de presentació de candidatures, un comitè d’experts, format per membres del Consell Municipal de Dones de Tarragona, valorarà les propostes tenint en compte que compleixin els requisits que marquen les bases, la idoneïtat de la proposta, la rellevància pública en clau ciutadana de la candidata i que no hagi estat escollida en alguna de les edicions anteriors. El dia 19 de febrer de 2026 el comitè triarà les candidates definitives per aquest any.
La col·lecció dels punts de llibre Dones Tarragonines va néixer l'any 2011 per part de la conselleria d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI i el Consell Municipal de Dones. Com cada any, aquesta iniciativa proposa tres o quatre dones que destaquen per la seva tasca personal, laboral o d’activisme social que ha contribuït en la millora de la ciutat. Actualment, són 51 les dones que han estat reconegudes per aquesta col·lecció.