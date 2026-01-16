ESPAI PÚBLIC
Tarragona tindrà un quiosc musical al mig de la Rambla Nova
L’Ajuntament hi destina uns 110.000 euros en el pressupost d’enguany
El govern municipal i Junts han pactat construir un templet o quiosc de música a la coca central de la Rambla Nova. El projecte s’emmarca en l’acord pels pressupostos d’enguany, en els quals l’Ajuntament hi destinarà uns 110.000 euros. L’objectiu és poder establir un espai multidisciplinar que estigui obert a les diferents entitats de la ciutat. «El Casal Tarragoní ens ho ha reclamat en diverses ocasions quan fan ballades de sardanes», indiquen des de Junts.
La idea va sorgir d’un viatge del conseller Pep Manresa a Alacant, on va veure la Concha de la Esplanada, en una gran avinguda de passeig. Tot i que el templet tarragoní no seguirà el disseny modern de l’auditori valencià, tampoc es construirà a l’estil clàssic del segle XX. Serà una barreja. Els juntaires volen aprofitar els treballs de pavimentació de la zona lateral de la rambla. «És la millor oportunitat», diuen. També s’hi farà una intervenció artística a càrrec d’Edu Polo. S’hi pintaran els retrats de 28 personatges que han tingut un paper rellevant en la història de la ciutat. Aquesta actuació en principi hauria d’estar enllestida per Sant Jordi, segons les previsions fetes pel consistori. Suposarà una inversió de 100.000 euros per part de l’Ajuntament. La intervenció serà temporal fins que es faci el projecte definitiu, d’aquí uns dos anys, i les terrasses tornin a les voreres laterals.
Tot i això, des de Junts exposen que el templet no té perquè esperar a aquesta intervenció. El projecte consideren que tindrà un cost de pocs milers d’euros, que fins i tot es podria fer des dels departaments interns del consistori. «A partir d’aquí, ja es podria fer l’obra. La partida destinada ja és suficient. No és una intervenció extraordinària», comenten des del partit independentista. «Necessitem aquest espai perquè tingui la capacitat de donar vida a la Rambla, que és el cor de la ciutat. On pugui haver-hi activitats i concerts de tota mena, també per famílies», explica Pep Manresa. «Ha de ser un complement. S’ha d’anar tramitant en paral·lel i no esperar a l’obra definitiva», afegeix Manresa. Des del govern municipal no s’han volgut fer comentaris al respecte ni donar detalls del projecte.
Origen al segle XIX
L’origen del templet es remunta al segle XIX i principis del segle XX, que normalment estaven situades en parcs, jardins o embarcadors, dissenyades per acollir l’execució musical de les bandes en concerts a l’aire lliure. Van ser els mateixos ajuntaments qui els van impulsar per popularitzar la cultura musical que havia estat exclusiva dels ambients més adinerats. Arreu d’Espanya és comú que les grans ciutats en tinguin a les places, tot i que cada cop tenen menys ús per l’auge de les sales de concert.