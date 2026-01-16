POLÍTICA
El PP de Tarragona proposa reformes per afavorir la rehabilitació i construcció d’habitatge
La diputada Elisa Vedrina considera que s’han d’abaixar impostos i que s’ha de donar seguretat jurídica per acabar amb l’okupació il·legal
El Partit Popular de Tarragona ha proposat reformas legislatives per afavorir la rehabilitació i construcció d’habitatge a la província. La diputada Elisa Vedrina ha considerat que s’han d’abaixar els impostos i que s’ha de donar seguretat jurídica per acabar amb l’okupació il·legal.
Des de Tarragona aquest divendres al matí, la diputada ha indicat que s’han d’agilitzar els temps de construcció per fer front de forma immediata a la manca d’habitatge. D’aquesta manera, els populars afavoriran la construcció i la rehabilitació d’habitatges, obrint un període d’excepcionalitat per disposar de més sòl i amb una agilitat en els procediments i reduint l’alta fiscalitat actual. «Qui vulgui ha de poder comprar un habitatge, però això no passa actualment amb les polítiques equivocades dels governs d’esquerres que tant de mal estan fent», ha lamentat Vedrina.
Per aquest motiu el PP ha elaborat un Pla d’Habitatge que cerca la restauració de la confiança que s’ha perdut, defensa la propietat privada i aposta per la nova construcció i la rehabilitació, elemental per revertir la situació. Vedrina ha indicat que els populars flexibilitzaran les operacions de regeneració urbana. «Necessitem una col·laboració público-privada àgil, que sigui operativa, i s’ha d’aprovar una Llei del sòl que doni seguretat real als plans urbanístics. L’objectiu és que hi hagi més oferta d’habitatge com més aviat millor», ha expressat Vedrina.
El PP ha proposat rebaixar els impostos a l’habitatge perquè és una de les millors formes d’ajudar al futur de generacions senceres. «S’ha de rebaixar al 4% l’IVA per la compra del primer habitatge i per la rehabilitació. A més, proposem bonificar als propietaris que lloguin els seus pisos que hagin estat en desús almenys dos anys i que es destinin a habitatge habitual», ha explicat la diputada.
Els populars han manifestat que s’ha d’habilitar l’ús dels romanents dels ajuntaments a aquells que facilitin i inverteixin en la construcció d’habitatge. «A la província de Tarragona necessitem més habitatge, i revertir la difícil situació actual a causa de les polítiques de Pedro Sánchez: dèficit d’oferta, impostos alts, inseguretat jurídica i okupació, demanda concentrada i salaris baixos. És una prioritat actuar. L’habitatge ha de deixar de ser la primera preocupació dels tarragonins», ha conclòs Vedrina.