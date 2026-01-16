MOBILITAT
Les excepcions de la Zona de Baixes Emissions de Tarragona tenen validesa a tot Catalunya?
Els vehicles autoritzats a la ciutat poden accedir a altres zones restringides sense necessitat de tornar a registrar-se
Les persones amb dret a excepcions a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Tarragona no hauran de repetir el tràmit d’autorització per a circular per les ZBE de diverses ciutats catalanes. La capital tarragonina està adherida a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), un fet que permet que els registres d’excepcions siguin vàlids també en la resta de municipis integrats en aquest sistema.
És el cas, per exemple, de localitats com Reus o Barcelona. De la mateixa manera, els residents d’altres municipis adscrits a l’ATM podran visitar la ciutat sense haver d’inscriure’s prèviament en el registre tarragoní.
Cal recordar que aquestes excepcions són específiques per a persones amb rendes baixes, transport per a serveis essencials i d’emergència, vehicles de persones amb mobilitat reduïda o malalties que impedeixin l’ús del transport públic i altres casos particulars.
La sol·licitud per accedir al registre es pot tramitar a l’oficina d’informació de la ZBE o al web www.tarragona.cat/zbe, on també es pot consultar altra informació sobre el funcionament de la normativa. A més, el passat mes de desembre l’Ajuntament va habilitar un aplicatiu que dona informació personalitzada sobre com afecta la mesura als vehicles empadronats.
Es tracta d’un cercador que creua el número de matrícula amb les diferents situacions que contempla l’ordenança municipal de la ZBE a Tarragona, així com el calendari d’implantació previst per als propers anys.
I si no tinc excepció?
Els vehicles empadronats a Tarragona encara poden circular sense distintiu durant el 2026. La resta, en canvi, seran multats si circulen dins del perímetre format per les avingudes Vidal i Barraquer, Argentina i Catalunya; els carrers Reina M. Cristina, Comerç i Moll de Costa; els passejos Torroja, Sant Antoni i d’Espanya, i el vial William J. Bryant durant els dies laborables, entre les 7 h i les 19 h.
Així i tot, les persones no residents podran entrar a la zona restringida fins a dotze dies a l’any. En aquest cas, l’autorització és automàtica. A Reus es pot accedir 24 dies sense tràmits previs. A Barcelona, en canvi, és necessari sol·licitar una autorització diària, amb un màxim de 24.