JOVENTUT
Els centres cívics de Tarragona oferten 200 activitats en la programació d’Hivern-Primavera
Les propostes començaran el pròxim 2 de febrer i s’allargaran fins al 20 de juny
La Xarxa de Centres Cívics de Tarragona arrenca l’any amb una nova programació d’Hivern-Primavera, una proposta que torna a destacar per la seva transversalitat i que oferirà prop de 200 activitats, 120 de les quals gratuïtes. Seran tallers, rutes, jornades, cursos i espectacles repartits per tots els barris de la ciutat que començaran el pròxim 2 de febrer i s’allargaran fins al 20 de juny.
La programació s’ha presentat al Centre Cívic de Bonavista amb la participació de la consellera de Centres Cívics de l’Ajuntament de Tarragona, Cecilia Mangini, qui ha destacat que en els últims anys «els centres cívics de Tarragona s'han consolidat com a espais culturals de proximitat». «Prova d'això són les centenars de persones que cada dia s'apropen a aquests espais de trobada, d’intercanvi i de participació», ha afirmat Mangini, qui ha explicat que només en la passada programació de tardor van participar més de 2.400 persones. La consellera ha subratllat que la d'Hivern-Primavera 2026 és una programació d'activitats «molt àmplia i variada que torna a tenir com a protagonista la transversalitat: Multitud de les propostes són fruit de la col·laboració amb nombroses àrees municipals i altres institucions i entitats de la ciutat».
Entre les activitats de la programació hi ha tallers, xerrades, cursos monogràfics, sessions esportives, jornades i sortides. Amb la mirada posada en l’arribada del Tour de França a Tarragona, continua amb més força el projecte de la CivicCleta, amb tallers per aprendre a anar en bicicleta, dissenyar recorreguts i fer el manteniment bàsic de la bicicleta; i un circuit amb obstacles. Són activitats de foment de la mobilitat sostenible que se sumaran al punt d'autoreparació de bicicletes ubicat al Centre Cívic Torreforta.
Entre les activitats destacades també hi ha el raconet lector, un espai per apropar la lectura als infants que es farà als centres cívics de Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Torreforta; i els espais de participació institucional com és el Consell Municipal d’Infants que es farà el 25 de març al Centre Cívic Torreforta. També tornaran noves activitats de memòria democràtica organitzades conjuntament amb el Campus Extens de la Universitat Rovira i Virgili i l’Arxiu Municipal com ara la ruta pels edificis d’època franquista a Tarragona. També amb la Universitat Rovira i Virgili i coincidint amb l'any Gaudí, s'ofereix la xerrada sobre la vida i l'obra de l'arquitecte i una ruta modernista.
La programació també torna a oferir els esperats cursos monogràfics, que responen a les demandes veïnals amb temàtiques diverses com la memòria col·lectiva dels barris, el benestar animal, l'aprenentatge d'idiomes i la creativitat. Entre aquests cursos destaca el de la batucada no mixta, amb l'objectiu que totes les noies i dones que ho desitgin aprenguin les tècniques i els ritmes de les batucades.
També destaquen els espectacles i les activitats que s'ofereixen amb col·laboració amb el Festival Internacional de Màgia de Tarragona, amb el Festivalet Blau i amb els cicles Escenari Viu i Cultura en Família. Entre les propostes del cicle Escenari Viu, destaca una nova actuació de crítica i humor de Las del Chiri que enguany arriben amb Dakiparriba.
Entre el prop de 200 propostes també hi ha jornades solidàries i de conscienciació com ara dos espectacles de titelles programats amb motiu del Dia Internacional de l’aigua. La programació, per la qual hi ha més de 5.700 places disponibles, manté la col·laboració amb nombroses àrees municipals i altres institucions com la Universitat Rovira i Virgili (URV) a través del Campus Extens de Tarragona o el Servei Català de la Salut. En paral·lel, la Xarxa de Centres Cívics continua participant en el Passaport Edunauta, que integra activitats per a infants i famílies com ara el cicle de cinema Crispetes.
Durant aquesta temporada la cuina del Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau romandrà tancada per obres de reforma i, per tant, no s’hi realitzaran tallers fins a la tardor. Aquesta actuació permetrà adaptar l’espai a les noves demandes dels usuaris i usuàries de la Xarxa de Centres Cívics.
Tota la informació es pot consultar al web centrescivics.tarragona.cat, on s’obriran les inscripcions el pròxim dilluns 19 de gener a les 10 hores.
La Xarxa de Centres Cívics aplica descomptes de fins al 50% a persones refugiades, voluntàries en actiu, amb diversitat funcional, en situació d'atur o pensionistes, així com a famílies monoparentals i nombroses i titulars del carnet TarragonaJove o la Targeta Kesse. Les persones sòcies de Tarragona Esports disposen d'un 25% de descompte.