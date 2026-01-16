Medi Ambient
En Comú Podem porta el projecte dels Morrots de la Savinosa al Congrés
El diputat Fèlix Alonso ha registrat una bateria de preguntes per demanar explicacions
El diputat tarragoní al Congrés, Fèlix Alonso, ha registrat una bateria de preguntes adreçades al Govern de l’Estat, a petició del Grup Municipal d’En Comú Podem Tarragona, per demanar explicacions sobre el projecte del camí de ronda entre les platges de l’Arrabassada i la Savinosa, impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través de la Direcció General de la Costa i el Mar.
El projecte, que ja ha estat adjudicat i formalitzat, preveu una secció de fins a cinc metres d’amplada en un tram del litoral tarragoní de gran valor ambiental, paisatgístic i social, un dels últims espais no urbanitzats del front costaner de la ciutat. Aquesta actuació ha generat una forta controvèrsia social i institucional.
En les preguntes formulades, Alonso demana saber «si el Ministeri considera que el projecte és coherent amb els principis de mínima intervenció, proporcionalitat i preservació del litoral que haurien de guiar l’acció». A més, destaca que «no s’ha valorat la possibilitat de redimensionar-lo en amplada, traçat o materials per reduir l’impacte ambiental i paisatgístic». També insten a aclarir si s’ha analitzat formalment l’existència d’alternatives funcionals ja previstes o projectades per altres administracions, que podrien fer innecessària o redundant una actuació d’aquesta magnitud.
Finalment, el diputat insta al Govern de l’Estat a obrir un procés de diàleg amb l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona i les entitats ecologistes per revisar el projecte abans de la seva execució.
Per la seva banda, el portaveu municipal d'ECP Jordi Collado, ha demanat que davant la preocupació expressada per entitats ecologistes referents com SOS Costa Daurada, GATA, Ecologistes en Acció o Greenpeace, cal que s’aturi qualsevol inici d’obra fins que no s’obri un diàleg real entre institucions i societat civil. «Parlem d’un espai natural fràgil, amb un alt valor social i ambiental, amb presència de Limonium Giberti, entre altres. No té cap sentit tirar endavant un projecte d’aquestes dimensions sense consens social i sense haver explorat alternatives més integrades amb l’entorn», ha assenyalat.