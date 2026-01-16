Cultura
La comissió per definir la futura biblioteca de la Tabacalera tornarà a reunir-se «d'aquí poc»
S’ha de tancar la ubicació exacta dins de la Tabacalera, així com l’acord de cessió de l’espai i el pla d’usos
La comissió interadministrativa —formada per l’Ajuntament de Tarragona, la Generalitat de Catalunya i l’Estat— encarregada de definir la nova biblioteca pública a la Tabacalera es tornarà a reunir «d’aquí poc». Així ho va assegurar ahir l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, qui va explicar que, el passat mes de desembre, els tècnics del Ministeri de Cultura van visitar, de nou, les instal·lacions de l’antiga fàbrica de tabacs.
Segons fonts consultades pel Diari Més, s’espera que aquesta nova trobada serveixi per tancar definitivament la ubicació exacta del futur equipament. La idea que més agrada al Ministeri és situar-la a l’ala esquerra, que queda a tocar de la Necròpolis Paleocristiana, però l’Ajuntament vol que es construeixi a la part central de l’edifici, on es troba l’entrada principal, ja que en la planta superior existeix un sala oberta i diàfana de grans dimensions que podria funcionar com a zona de lectura.
Independentment de la decisió final, la previsió és que la nova biblioteca pública ocupi 10.000 metres quadrats de la Tabacalera, convertint-se en la segona més gran de Catalunya. Respecte a això, un altre dels aspectes que manquen per definir és la fórmula de cessió d’aquests espais de l’Ajuntament al Ministeri de Cultura. Fa quatre mesos, es va produir la darrera reunió de la comissió a tres bandes, durant la qual es va posar sobre la taula la necessitat de tancar aquests importants serrells, així com el pla d’usos que ha de redactar la Generalitat. I és que són passos claus per poder procedir, posteriorment, amb la redacció del projecte i l’execució de les obres.
Inversió milionària
El passat mes de setembre, aprofitant la presentació del nou Consorci de Tàrraco, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va anunciar que el Govern estatal destinarà 20 milions d’euros a la construcció de la futura biblioteca pública a Tarragona. Aquesta serà una de les moltes inversions que arribaran a la Tabacalera els pròxims anys, on també hi ha projectada la nova seu de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica o el centre universitari d’Euses.