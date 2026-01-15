POLÍTICA
Xavi Puig (ERC): «Les polítiques de Rubén Viñuales s’assemblen massa al trumpisme i a Vox»
ERC considera contradictori que es tregui pit de l’arribada del Tour quan s’eliminen carrils bici
Arrenca a poc a poc el nou any en el pla polític a l’Ajuntament de Tarragona i el principal grup a l’oposició, Esquerra Republicana, aixeca una mica més el to contra el govern municipal i les mesures de mobilitat a la ciutat. «Les polítiques que està duent a terme Rubén Viñuales s’assemblen massa al discurs trumpista i de Vox. Cal mirar molt més a Europa i no tant als Estats Units», va dir ahir el portaveu adjunt del grup, Xavi Puig, en una atenció a mitjans a l’avinguda Prat de la Riba. «No té cap sentit fer el carril bici de l’avinguda d’Andorra i descartar el de Prat de la Riba, que havia de ser un eix clau de connexió entre Illa Corsini, la plaça Imperial Tàrraco i, a llarg termini, Sant Salvador», va denunciar l’alcaldable d’ERC.
En aquesta via ja han començat les obres de renovació de l’asfalt. També es milloraran de les plataformes de contenidors i de les parades de l’EMT, així com la retirada del quiosc en desús situat a la cruïlla amb Ramón y Cajal, que es convertirà en una petita plaça amb bancs perquè la ciutadania en pugui gaudir. En aquest sentit, el conseller republicà va criticar un model urbà que «continua prioritzant» el vehicle privat. Va assegurar que el cotxe ocupa el 85% de l’espai públic de Tarragona i va denunciar que a Prat de la Riba es mantinguin tres carrils molt amples que, segons va indicar, afavoreixen l’aparcament en doble fila. «És un luxe ser cotxe a Tarragona, mentre s’exclou la majoria d’usuaris, que són els vianants», va reblar Puig. Més enllà, el portaveu adjunt d’ERC va ironitzar sobre les recents declaracions de Viñuales comparant l’arribada del Tour de França amb la de l’emperador August.
Exemple d’August
El conseller republicà va recordar que August és recordat per haver impulsat grans infraestructures pensades en xarxa, com la Via Augusta. «Trobem a faltar aquesta ambició i aquest pensament estratègic. Pensar la mobilitat en xarxa és pensar en clau europea», va remarcar. En aquest sentit, va defensar que cal guanyar espai per a la ciutadania, ampliar voreres i crear una xarxa pedalable segura que permeti una mobilitat saludable. «La veritable transformació de Tarragona no és portar el Tour, sinó aconseguir una ciutat on la canalla pugui anar a l’escola en bici sense risc», va afirmar Puig. Així tot, un cop més ERC va refermar que les relacions amb el govern socialista estan trencades. «L’alcalde no té paraula. És un problema amb la democràcia. Veiem que hi ha partits que estan arribant a acords pressupostaris que ja s’havien pactat abans i no s’han complert», va dir.