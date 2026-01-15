Diari Més

Tarragona ja es prepara per acollir la segona edició de L'Open Day Mini A1

L'esdeveniment se celebra aquest cap de setmana al Palau d’Esports Catalunya i al Poliesportiu de Camp Clar

Tarragona tornarà a ser aquest dissabte 17 i diumenge 18 de gener el punt de trobada del millor bàsquet base del país amb la celebració de la segona edició de l’Open Day Mini A1, que reunirà equips femenins i masculins al Palau d’Esports Catalunya i al Poliesportiu de Camp Clar, a l’Anella Mediterrània. L’esdeveniment està organitzat per la Federació Catalana de Bàsquetbol (FCBQ) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i Tarragona Esports, i marcarà novament l’inici de la Fase Final de la competició Mini de Nivell A1.

Un total de 32 equips (16 masculins i 16 femenins) i més de 400 esportistes es donaran cita a Tarragona per a viure la segona edició de l'Open Day. Enguany, i després de l'exitós tret de sortida de l'any anterior, la competició s'ampliarà de 8 a 16 equips femenins, atansant una nova xifra rècord de participació general, amb la disputa dels dos primers partits del Grup 1 i 2, femení i masculí, de Nivell A1.

Els i les protagonistes jugaran a les 4 pistes habilitades al Palau d'Esports Catalunya (Pista 1, 2 i 3), on es van celebrar les darreres Lligues Catalanes ACB i l'última Lliga Catalana Femenina, i al Poliesportiu de Camp Clar (1 pista). En aquests pavellons els equips gaudiran de les dues primeres jornades de la competició, una de locals i l'altra com a visitants, en dues gairebé intenses sessions de matí i tarda, que vesteixen un farcit cap de setmana esportiu de minibàsquet.

El partit masculí de la 1a jornada entre el CB L'Hospitalet A i l'Occident Bàsquet Manresa A, que s'iniciarà a les 10:00h del dissabte 17 de gener, i també el matx femení corresponent a la J1 entre la UE Mataró - MAF i el Bàsquet Girona U12 Vermell, previst per a les 12:00h, es retransmetran en directe per streaming a través de La Xarxa+, l'OTT dels mitjans de proximitat.

