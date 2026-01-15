MÚSICA
Rap i rock contra el col·lapse de l’esquerra
Aquest dijous, Poetas Puestos presenten el videoclip d’‘Hem de salvar les cabines’, el primer senzill de l’EP ‘Presos Poètics’, que publicaran el mes de setembre
Poetas Puestos, el grup de Rap&Roll liderat pel valencià Charly Efe i el tarragoní Teko, estrena aquest mateix dijous el senzill Hem de salvar les cabines, una cançó carregada d’ironia en què canten sobre les contradiccions de la política. La cançó és una crítica al col·lapse que estan vivint les esquerres mentre la ultradreta avança sense aturador. Davant aquest panorama, Poetas Puestos ha apostat per defensar «Una causa real i una lluita que ningú ha demanat: salvar les cabines de telèfon». El videoclip ja es pot veure a YouTube, i demà divendres el tema serà a Spotify.
Aquesta cançó és l’avançament de Presos Poètics, un EP que veurà la llum al setembre, i que suposa l’inici d’una nova etapa artística, ja que és el primer treball del grup enregistrat íntegrament en català i valencià. «Al final, aquest EP ha acabat sortint d’una manera bastant natural», assegura el Teko. «En l’anterior treball ja vam incloure una cançó en català, que es deia Generació de cristall, que vam enregistrar juntament amb Zoo, i d’aquell projecte ens van quedar mitja dotzena de cançons fetes en català». A més, admet, «en el fet d’incorporar la llengua catalana també hi ha un vessant polític, perquè sempre toca una mica els collons fer música en la nostra llengua».
Quant a la sonoritat d’aquest nou projecte, Teko apunta que segueix la línia de l’anterior treball: «És un Rock’n Roll, però rapejat, seguint el nostre estil, que és una mica més agressiu o menys simpàtic del que se sol escoltar en la majoria de la música en català».
Aquest primer senzill es podrà escoltar en directe aquest divendres, 16 de gener, a la Sala Upload de Barcelona. Allà, els Poetas Puestos actuaran acompanyats de la banda, formada per Mauricio Pujadas (guitarra); Carlos Sánchez (baix); Doctah Selectah (bateria); Mise Desastre (trompeta) i Soke (Dj). El concert l’obriran Acros i Fat Chets i la banda tindrà com a convidats Valtonyc, Still Ill i Kiko Evia.
«Serà un concert amb molta energia i molta festa», avança el Teko, amb un repertori que se centrarà sobretot en l’anterior treball, sense deixar de banda els clàssics de la banda, i que tindrà com a moment culminant l’estrena de Hem de salvar les cabines.