El nou conservatori a la Tabacalera de Tarragona estarà enllestit el 2031
En dos anys estarà fet el Projecte executiu i la inversió ascendirà fins als 15 milions d’euros
L’Ajuntament de Tarragona i la Diputació han fet el pas definitiu per fer realitat el trasllat de l’Escola i Conservatori de Música a la Tabacalera. Ambdues administracions han signat avui el conveni per a la construcció d’aquest nou equipament. Segons la previsió dels tècnics, la idea és que el projecte executiu estigui enllestit en dos anys i les obres s’enllesteixin el 2031. Pel que fa a la inversió total, es calcula que, finalment, l’import ascendirà fins als 15 milions d’euros.
«És un dia important per a Tarragona, la música, la cultura i el nostre territori», ha assegurat l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, qui ha escenificat aquest matí el pacte amb la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó. «Formalitzem un acord que mira molt clarament cap al futur», va assegurar l’alcalde. A través del conveni, l’Ajuntament cedirà l’ala dreta de l’antiga fàbrica de tabacs a l’ens supramunicipal per un període de 75 anys.
«Parlem de més de 7.000 metres quadrats per un conservatori modern, accessible i pensat per a l’alumnat, el professorat i també la ciutat», ha remarcat el batlle.
Els usuaris del nou equipament, així com la resta de la ciutadania, podran gaudir també del jardí de la Tabacalera. L’Ajuntament serà l’encarregada de posar aquest espai —que ocupa uns 600 metres quadrats—, que podria disposar d’un restaurant. La idea de Viñuales és que aquest s’ubiqui a l’antiga caseta del director, que, a més, podria acollir l’Institut Escola d’Hoteleria en el futur.