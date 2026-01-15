TEATRE
Lídia Obiols es converteix en la nova presidenta d'ultradreta de la Generalitat de la mà d'Al Cel Cia
La companyia ha creat una nova obra de teatre a partir de la peça de Serafí Pitarra 'Don Jaume el Conqueridor'. La sàtira es podrà veure aquest cap de setmana a la Sala Trono de Tarragona
La companyia tarragonina Al Cel Cia ha creat l'obra de teatre musical Lo de Jaume I. A partir de la peça de Serafí Pitarra Don Jaume el Conqueridor del segle XIX, han «actualitzat» l'obra establint un «diàleg» amb la política catalana. La protagonista és una fictícia nova presidenta de la Generalitat, d'ultradreta, anomenada Lídia Obiols que vol engendrar una nova nissaga de reis catalans. El director i dramaturg, Guillem Cuxart, explica a l'ACN que cal «parlar» de l'extrema dreta catalana i confessa que ha estat un «gran motor» a l'hora d'escriure el text. Creu que l'humor pot ser una «gran eina» per «combatre-la». La sàtira es podrà veure aquest cap de setmana a la Sala Trono de Tarragona i a la tardor a El Maldà, a Barcelona.
Lo de Jaume I és el primer projecte de la companyia emergent Al Cel Cia. És fruit del treball de final de grau de l'actor tarragoní Arnau Fa a l'Institut del Teatre. Fa comenta que quan estava acabant els estudis tenia clar que volia fer de treball final una comèdia en vers. «Quan fas comèdia en vers, irremeiablement en català acabes petant a Pitarra», assenyala. Després de rebuscar textos amb Paula Moles, una altra integrant de la companyia, un amic li va descobrir el de Don Jaume el Conqueridor. En llegir-lo, es van «escandalitzar» tots dos, exclama sobre un text carregat d'abusos sexuals.
L'actor assegura que la peça de Pitarra és «divertida» i «àgil» pel que fa a la forma i a l'estructura, però el contingut és «absolutament terrible». «Té tots els -ismes que pugui tenir», resumeix. «És masclista, misògina, racista, homòfoba, fal·locèntrica, absolutament detestable», descriu. A partir d'aquí, es van posar en contacte amb Cuxart, a qui coneixien de l'Institut del Teatre, perquè adaptés i «actualitzés» l'obra.
El director defensa que tot aquest patrimoni que «escandalitza» la societat ha de ser «revisable». «No el podem obviar, forma part de nosaltres. Agafem-lo, sacsegem-lo i a veure què ens pot donar, perquè no deixa de parlar de nosaltres», apunta. Així, després de llegir Pitarra, Cuxart va «portar-lo al segle XXI», a un argument que «parla» de l'actualitat de la política catalana.
'Lídia Obiols', presidenta de la Generalitat
L'obra té com a protagonista una fictícia Lídia Obiols, «inspirat en una figura pública catalana», diu Cuxart, que esdevé presidenta de la Generalitat. La ultradretana troba un fal·lus dissecat del rei Jaume I al Museu d'Història de Catalunya i decideix inseminar-se per recuperar la «puresa» de la dinastia catalana.
Tant Cuxart com Fa subratllen que cal «parlar» de l'extrema dreta catalana. El director afirma que ha estat un dels «grans motors» a l'hora d'escriure l'obra. Explica que el catalanisme polític havia estat un «referent respecte al progressisme», «confrontant un nacionalisme espanyol més recalcitrant». Però amb l'auge de l'extrema dreta catalana aquesta visió els hi ha canviat: «Volen ser absolutament tancats, no volen dialogar amb ningú més i es pensen que som moralment superiors respecte a la resta». «Cal tornar a defensar els drets humans i ho podem fer a través de l'humor», afegeix.
Sàtira i humor
Amb l'adaptació del text de Pitarra, Fa explica que si l'obra del segle XIX «reia des del masclisme, la misogínia, l'homofòbia i el racisme, ara ho fem des de l'altra banda». Cuxart diu que es pot utilitzar l'humor i la comèdia per «riure» dels «més desafavorits» o d'una manera «molt més responsable», com es fa des de Lo de Jaume I. A través de la sàtira critiquen «el retrocés dels drets humans».
Fa insisteix que cal «parlar sobretot des de l'humor» perquè la qüestió de la ultradreta podria «generar certa violència», i volen defugir del tractament «pamfletari o alliçonador». «Utilitzem l'humor per entrar-hi en profunditat, i que sigui el públic qui pugui gaudir mentre reflexiona», remarca.
A la Sala Trono i El Maldà
Lo de Jaume I es va estrenar l'any passat a la Sala Trono de Tarragona en el marc del programa Estrena't al territori, un projecte de La Mercantil de Balaguer, el teatre de l'Aurora d'Igualada, la Sala Planeta de Girona i la Sala Trono per donar suport a la creació, la producció i exhibició de teatre emergent a Catalunya acompanyant a joves companyies en la producció dels seus primers espectacles.
Fa comenta que aquest programa els ha «ajudat moltíssim», ja que quan va plantejar-ho com a treball de final de grau només va presentar la primera part, i amb l'acompanyament de la Trono han pogut desenvolupar-ne la segona. Aquest cap de setmana tornaran a estar a la Sala Trono i a la tardor a El Maldà, a Barcelona, gràcies a la convocatòria On el teatre batega.