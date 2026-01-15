SOCIETAT
L’Arquebisbat de Tarragona estudia cedir béns perquè s’utilitzin per a pisos socials
Està treballant amb la Generalitat per arribar a un acord
L’Arquebisbat de Tarragona valora amb la Generalitat la cessió de béns eclesiàstics per destinar-los a habitatges socials. «Estem mirant si, amb ajuda de les institucions, podem convertir determinats béns que tenim en vivenda social. Estem treballant amb la Generalitat per arribar a un acord», va assegurar ahir l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
L’arquebisbe, que ha confirmat a EFE que mantenen contactes amb la Generalitat en aquest sentit, ha recordat que l’Església va habilitar, fa gairebé quatre anys, una antiga casa d’espiritualitat a La Selva del Camp per acollir ucraïnesos, la majoria mares joves amb nens, que van abandonar el país quan va esclatar la guerra. «Han arribat a viure-hi 80 persones i ara en queden 27», ha explicat Planellas.
Pel que fa a la visita del Papa a Barcelona aquest 2026, ha apuntat que la data més probable és el 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort de l´arquitecte Antoni Gaudí i la celebració de l´Any Gaudí. «Gaudí no tenia formació en teologia, però la seva obra, com la Sagrada Família, no s’entén sense la trajectòria espiritual», va assenyalar Planellas. L’arquebisbe també s’ha referit als casos d’abús de menors i ha afirmat que «no haurien de prescriure».