SOCIETAT
Vint anys d’un capítol fatídic que va causar la mort de cinc persones
L'any 2018, el Tribunal Suprem va condemnar Gas Naturali Mapfre a indemnitzar els afectats amb 2,1 milions d'euros
Cinc persones van perdre la vida la nit del 10 de novembre del 2005 arran de l’explosió de gas que es va produir al número 72 de la Rambla Nova. Entre les víctimes, hi havia tres germans —un nadó d’un mes i mig d’edat, i dos infants de tres i cinc anys— i la seva mare, O. Acebes. També va morir J. Biendicho, l’inquilí de la tercera planta, on va tenir lloc la deflagració. Els dos pisos superiors es van esfondrar i les restes van caure sobre dos vianants que, a les onze de la nit, passaven per davant de l’immoble. Tant J. Morant com B. Lehrl van haver de ser operats quirúrgicament a l’Hospital Joan XXIII després de patir greus traumatismes cranioencefàlics.
El Jutjat de primera instància número 2 de Tarragona i l’Audiència Provincial van exculpar Gas Natural i Mapfre, la seva asseguradora, de tenir responsabilitats en l’explosió. L’any 2018, després d’un llarg procés judicial, el Tribunal Suprem va acabar condemnant-los a indemnitzar els afectats amb un total de 2,1 milions d’euros. La sentència va determinar que el motiu del sinistre era «incert», però l’empresa subministradora no podia quedar exonerada. La Sala Primera va dictaminar que D. Sanz, el marit de la dona i pare dels tres infants morts, havia de rebre una compensació d’1,2 milions; i B. Lehrl, que va perdre una cama, altre mig milió.