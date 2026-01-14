SALUT
Tarragona impulsa la Marató de Donació de Sang amb la participació de Rubén Viñuales
L'alcalde anima la ciutadania a sumar-se a la iniciativa i reforçar les reserves després de Nadal
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i el conseller de Salut, Mario Soler, s’han sumat avui a la Marató de Donació de Sang, que se celebra a la ciutat i a tot Catalunya fins al 17 de gener. L’activitat, organitzada pel Banc de Sang i Teixits, busca reposar les reserves de sang després de les festes nadalenques i assegurar la continuïtat dels tractaments hospitalaris.
Després de donar sang, l’alcalde ha subratllat la importància d’aquest gest solidari i ha fet una crida a tota la ciutadania per sumar-se a la iniciativa: «Tarragona sempre ha demostrat ser una ciutat solidària. Ara més que mai necessitem el compromís de tothom per garantir les reserves de sang als nostres hospitals».
Les donacions es poden fer, entre altres punts, a l’Hospital Universitari Joan XXIII, al CAP Jaume I i a l’escola El Miracle en diferents franges horàries al llarg de la setmana. L’objectiu és que milers de persones es mobilitzin per donar sang o plasma i contribuir a mantenir unes reserves suficients per atendre les necessitats dels pacients hospitalaris.
L’alcalde ha volgut remarcar que gestos com aquest reflecteixen el caràcter solidari de la ciutat de Tarragona i que cada donació pot marcar una diferència vital per a qui més ho necessita. Amb aquesta participació institucional, es pretén sensibilitzar la ciutadania perquè es faci donant o reaprofundeixi el compromís amb aquesta causa tan essencial.