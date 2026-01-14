SOCIETAT
Tarragona estrena La Visual, un nou espai de creació audiovisual per a joves
L’equipament s’ubica a l’Espai Jove Kesse i té un plató, un estudi fotogràfic, una sala de so i imatge i una d’edició
Tarragona va estrenar ahir La Visual, un nou equipament municipal de creació audiovisual adreçat als joves. Aquest se situa a la quarta planta de l’Espai Jove Kesse i ofereix diferents espais i recursos tècnics per treballar el so, la imatge i el moviment.
Així, el nou servei inclou un plató central d’enregistrament, una sala específica per a so i imatge, una aula equipada per a edició i postproducció, i un estudi fotogràfic. També disposarà de personal tècnic especialitzat que supervisarà el material i oferirà assessorament. L’espai s’adreça a joves d’entre 12 i 35 anys i el seu ús és gratuït, tot i que requereix reserva prèvia mitjançant el Carnet Tarragona Jove.
«Estem molt contents de poder inaugurar aquest espai. La Visual sorgeix de la necessitat d’oferir eines, recursos i acompanyament en el camp de les arts i les tècniques audiovisuals als joves de la ciutat», va explicar ahir el conseller de Joventut, Guillermo García, durant l’acte de presentació de l’equipament.
A més, va destacar, el nou servei vol ser també «un recurs útil per a la comunicació social dins de les diferents formes d’expressió i connectivitat digital», així com per «difondre els serveis i promocions per a joves existents a la ciutat de Tarragona, com perquè les mateixes persones joves creïn els propis continguts i en facin autogestió».
Un espai formatiu
L’equipament també es destinarà a la formació, mitjançant diversos tallers oferits per l’Espai Jove Kesse a partir del mes de febrer. També hi podrà accedir l’alumnat del grau de comunicació i periodisme de la URV, els estudis de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona o els cicles formatius de grau mitjà com Disseny i gestió de la producció gràfica; vídeo, discjòquei i so; així com els superiors en fotografia i animació o realització de projectes audiovisuals i espectacles.
«És una molt bona notícia que el jovent pugui disposar d’un espai públic d’aquestes característiques», va afirmar Anna Fonoll, doctora en Antropologia i Comunicació de la URV. «Els alumnes sempre tenen moltes ganes de tocar tecnologia, però aquests recursos tenen un cost elevat. Eines com aquestes contribueixen a lluitar contra el biaix de classe del sector audiovisual», va dir.
Va remarcar, també, «la importància d’anar més enllà de l’ús tècnic de les eines i fomentar el pensament crític sobre com es construeixen i es consumeixen les imatges, sobretot en una societat com la nostra, que cada cop està més mediatitzada».
Per la seva banda, la fotògrafa Alba Rodríguez, col·laboradora habitual de l’Espai Jove Kesse, va posar en valor la millora dels recursos disponibles. «Ara els participants dels tallers podran treballar amb més material i en millors condicions», va celebrar.
Com reservar l’espai
La Visual ja es pot reservar de dimarts a dissabte de 16.30 h a 20.30 h, depenent de la demanda. El material inclou càmeres, una taula d’edició de vídeo i una altra de so, un teleprompter, il·luminació LED, micròfons, attrezzo i un fons croma, entre d’altres.
També disposa de connexió a internet i un ordinador d’edició de vídeo amb programari per a la realització de directes. Les peticions per a reservar l’equipament s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic tarragonajove@tarragona.cat.
L’obertura de La Visual s’emmarca en la celebració del 15è aniversari de l’Espai Jove Kesse. L’any 2025, l’equipament va tenir més de 20.500 persones usuàries.