Urbanisme
Tarragona dona llum verda a la construcció d’un nou edifici al solar de l’explosió a la Rambla Nova
L'Ajuntament va atorgar ahir la llicència d’obres a la promotora del nou bloc, que disposarà de quatre plantes i uns baixos amb local comercial
Després de dues dècades buit i sense ús, el solar del número 72 de la Rambla Nova s’endinsarà en un procés de transformació per deixar enrere el seu passat. L’Ajuntament de Tarragona ha donat llum verda a la construcció d’un nou bloc d’habitatges per part d’una promotora privada, la qual ha decidit recuperar aquest espai vint anys després de la tràgica explosió que va fer saltar pels aires l’edifici que hi havia en aquell moment.
Segons ha pogut saber Diari Més, el tercer tinent d’alcalde, Nacho García Latorre, va signar ahir la llicència d’obres necessària per poder edificar el futur immoble. Els propietaris del solar, que van tramitar la sol·licitud el 14 de gener del 2025, han hagut d’esperar gairebé un any per obtenir aquest permís, però ja tenen via lliure per començar els treballs.
El nou edifici tindrà quatre plantes i uns baixos on s’ubicarà un local comercial. Antigament, ja hi havia una botiga de General Òptica. L’empresa promotora va encarregar l’elaboració del projecte bàsic i executiu a l’arquitecte tarragoní Xavier Climent, que ja ha dissenyat altres immobles plurifamiliars similars a la ciutat. A més, va ser l’artífex del Teatre Tarragona i va planificar la rehabilitació de l’antiga Confraria de Pescadors al Serrallo, entre altres.
El bloc que es construirà a la Rambla Nova comptarà amb deu o onze habitatges i està previst que les obres es puguin iniciar durant aquest primer trimestre. El termini d’execució aproximat dels treballs rondarà entre els divuit i els vint mesos.
Poques setmanes després de la deflagració que es va produir el 10 de novembre del 2005, es van iniciar els treballs d’enderroc de les restes de l’edifici que van quedar en peu. Actualment, encara es mantenen els murs dels baixos i els arcs de l’entresol. Aquesta nova construcció no curarà la ferida inesborrable de fa vint anys, però permetrà ocupar un buit que, encara ara, evoca un trist record.
Completar la Rambla
La finca del número 72 és l’única que es troba sense edificar a la Rambla Nova, però això canviarà pròximament. El 2022, els veïns i comerciants de la zona van denunciar la brutícia i la presència de rates en aquest solar en aquest solar que fa cantonada amb el carrer Fortuny. La problemàtica, però, es va acabar resolent i els propietaris han continuat fent manteniment de l’espai fins al dia d’avui.
En els últims anys, s’han impulsat diferents promocions d’obra nova a la Rambla, en ple centre de la ciutat. Una de les més recents es troba al número 90, on hi ha un bloc plurifamiliar amb planta baixa i quatre pisos superiors amb fins a 16 habitatges de lloguer. Aquests mesos, també s’està duent a terme una altra gran obra a l’edifici de l’església de Sant Antoni de Pàdua Pares Caputxins, on s’està construint una residència per a persones grans que disposarà de 70 places.
Vint anys d'un capítol fatídic que va causar la mort de cinc persones
El Jutjat de primera instància número 2 de Tarragona i l’Audiència Provincial van exculpar Gas Natural i Mapfre, la seva asseguradora, de tenir responsabilitats en l’explosió. L’any 2018, després d’un llarg procés judicial, el Tribunal Suprem va acabar condemnant-los a indemnitzar els afectats amb un total de 2,1 milions d’euros. La sentència va determinar que el motiu del sinistre era «incert», però l’empresa subministradora no podia quedar exonerada. La Sala Primera va dictaminar que D. Sanz, el marit de la dona i pare dels tres infants morts, havia de rebre una compensació d’1,2 milions; i B. Lehrl, que va perdre una cama, altre mig milió.