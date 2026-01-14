SERVEIS PÚBLICS
El personal d'aparcaments se sent discriminat salarialment respecte del de transports dins l'EMT
STR denuncia una «doble escala salarial» al nou conveni. La companyia aprovarà aquest mes el document, que té el vistiplau d’USOC
L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona disposarà d’un nou conveni col·lectiu aquest mes de gener, després de més d’una dècada sense renovar-lo. Tanmateix, el preacord assolit ha generat una forta controvèrsia, especialment entre el personal procedent d’Aparcaments Municipals, que denuncia una integració «desigual» i «discriminatòria». El text definitiu del conveni es troba actualment en fase de redacció i es preveu que estigui llest durant aquest mes de gener. El preacord va ser pactat entre la direcció de l’EMT i la majoria del Comitè d’Empresa. Aquest està presidit per USOC, que amb set membres té majoria. Tot i això, la Secció Sindical de STR, amb tres membres, ha mostrat el seu rebuig al text.
Des de STR es va emetre ahir un comunicat contundent on manifesten que el preacord «consagra una integració injusta i clarament desigual entre col·lectius». El sindicat denuncia que l’acord afavoreix el personal de Transports, «històricament millor retribuït», tot integrant plusos propis en el salari base i millorant la seva projecció econòmica. En canvi, sempre segons STR, el personal d’Aparcaments «no només no millora, sinó que perd drets en permisos, llicències, antiguitat i progressió futura». El sindicat alerta que aquesta situació generarà «treballadors de primera i de segona dins de la mateixa empresa pública», consolidant una doble escala salarial i de drets que s’accentuarà amb el pas dels anys.
Un altre dels punts que denuncia STR és la «falta absoluta de transparència» durant el procés de negociació. El sindicat assegura que no s’han elaborat actes oficials malgrat les reiterades peticions sindicals, cosa que, segons el seu parer, «vulnera la bona fe negociadora i deixa sense garanties una part de la plantilla». Per tot plegat, la Secció Sindical de STR ha anunciat que no avala el preacord, es desmarca de la comissió de redacció i votarà en contra d’un conveni que, segons les seves paraules, «no integra, sinó que discrimina el personal procedent d’Aparcaments».
Reunions periòdiques
L’Ajuntament i els sindicats han mantigut reunions periòdiques en els darrers mesos per intentar desencallar el conveni. L’última es va produir fa pocs dies. Precisament, la fusió entre les plantilles de les dues estructures públiques era el principal escull del document. USOC defensa el text, mentre que la secció sindical d’UGT, amb dos membres, també ha mostrat el seu desacord. Caldrà veure si finalment s'incorporen les demandes d'STR o si, pel contrari, el text tira endavant només amb l'acord amb USOC.