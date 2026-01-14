LOTERIES
Pluja de diners a Tarragona amb el 'Cupó Diari' de l'ONCE
La sort torna a somriure a la ciutat gràcies a un quiosc del barri de Sant Pere i Sant Pau
La sort ha tornat a passar per Tarragona amb el sorteig del ‘Cupó Diari’ de l’ONCE corresponent al dimarts, 13 de gener, que ha deixat un premi de 35.000 euros a la ciutat. José Manuel Amaya és qui ha portat la sort a Tarragona des del seu quiosc situat al Bloc Sant Tomàs, 3 al barri de Sant Pere i Sant Pau.
El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat.
Els cupons de l’ONCE es comercialitzen pels 20.900 agents venedors, 2.500 d’ells a Catalunya, que integren la seva xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir el número que més li agradi.
Els cupons de l'ONCE són part dels productes de loteria social, segura, responsable i solidària de l'Organització que, des del seu disseny fins a la comercialització, implementa controls per neutralitzar consums descontrolats, prohibeix expressament la venda a menors d'edat o el consum a crèdit, entre altres mesures.