ESPAI PÚBLIC
L’Ajuntament torna a activar aquest mes el camí de ronda al Parc dels Cossis
La primera licitació va quedar deserta i s'ha adaptat el projecte perquè sigui més atractiu per les empreses
L’Ajuntament de Tarragona tornarà a activar aquest mes el camí de ronda entre el Fortí de la Reina i el Parc dels Cossis. El consistori va licitar les obres d’aquest nou itinerari en un entorn privilegiat a la ciutat el passat setembre, però el concurs públic va quedar desert al no presentar-se cap companyia. Ara, s’ha adaptat el projecte i es preveu tornar a obrir la licitació per les intervencions aquest mateix mes. «Ja s’està preparant des del departament de Contractació. Hem prioritzat altres obres i hem redimensionat els plecs de la licitació», explica Guillermo García, conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament.
La intervenció forma part del projecte entre blau i verd del pla de sostenibilitat turística en destí 2022 (PSTD) del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europa amb Fons Next GenerationEU. «Hem tret de l’obra uns vuit mil euros que eren per diferents tancaments de fusta dels quals teníem dubtes. Hem revisat tot per a millorar-ho», diu l’edil. Una de les qüestions clau també ha sigut la gestió de residus. «Per la situació i orografia del terreny on s’actuarà s’havia de retirar certs residus, sobretot restes de runa, en helicòpter, ja que fer-ho manualment podia ser perillós pels treballadors. Això és molt habitual fer-ho als Pirineus, però aquí al nostre territori no. I creiem que va espantar les companyies. Ara ho hem adaptat», exposa García.
Actuació tova
Amb tot, el conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament remarca que es tracta d’una actuació «tova». «Però amb tota la lògica. És necessària per poder anar de la platja del Miracle a l’Arrabassada de forma més segura», indica García. Els principals treballs a realitzar consistiran en l’enderroc d’estructures obsoletes a la zona, l’eliminació de peus caiguts existents, la desbrossada de vegetació arbustiva densa, l’eliminació de plantes exòtiques invasores, la delimitació de parts del camí, la instal·lació d’escales o plataforma de fusta i passamans, un mirador panoràmic i finalment la senyalització del camí i la plantació d’herbàcies i arbustives en massa.
La redacció del projecte executiu, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut es va adjudicar a l’empresa Casa dels Ocells. La durada estimada dels treballs és de 4 mesos, i el pressupost és d’uns a 180.000 euros. La subvenció rebuda marca que la intervenció ha d’estar acabada al juny. Des del consistori es confia en arribar bé al termini. «Sense aquestes ajudes seria molt difícil dur a terme totes les actuacions que estem fent», diu l’edil. L’Ajuntament ja està a l’aguait de noves convocatòries de subvencions que s’obrin aviat des d’Europa. «Estarem atents i treballarem per poder-les aconseguir», conclou.