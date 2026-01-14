SUCCESSOS
Investigat un pilot de dron d'una empresa de Tarragona per aplicar herbicida en un camp a Lleida
En no tenir en compte els factors climatològics, els productes es van dispersar a les parcel·les confrontants cultivades amb arbres fruiters i va provocar danys
La Guàrdia Civil de Lleida ha obert una investigació per un presumpte delicte de danys al pilot d'un dron d'una empresa de treballs agrícoles que va aplicar herbicida en parcel·les de cereals en un poble de Lleida, que presumptament es va dispersar en finques veïnes de fruiters i va causar danys.
Els propietaris de les parcel·les afectades van presentar una denúncia davant la Guàrdia Civil de Lleida, que va esbrinar que una empresa dedicada a treballs agrícoles mitjançant drons, amb seu a la província de Tarragona, havia estat contractada per aplicar herbicida amb un dron a parcel·les sembrades d'ordi.
Segons la Guàrdia Civil, «possiblement, en no tenir en compte els factors climatològics, els herbicides es van dispersar a les parcel·les confrontants, cultivades amb arbres fruiters que, en aquell moment, es trobaven en fase de floració, provocant danys als arbres, i per tant, en la seva producció».
La Guàrdia Civil va iniciar la investigació denominada Vent de Ponent, i va prendre mostres, juntament amb tècnics de sanitat vegetal de Catalunya, tant a les parcel·les cultivades amb ordi com a les parcel·les d'arbres fruiters afectades, que es van remetre al Laboratori Agroalimentari de Cabrils (Maresme).
La investigació va constatar que l'empresa tarragonina no disposava d'autorització per a aplicar fitosanitaris mitjançant drons i, segons la Guàrdia Civil, es van utilitzar herbicides prohibits per a la seva aplicació aèria.
Una vegada finalitzades les gestions per part dels agents, es va procedir a la investigació del pilot de dron, pertanyent a l'empresa que va realitzar l'aplicació, com a presumpte autor d'un delicte de danys.
La Guàrdia Civil destaca que aquest tipus d'aplicacions mitjançant drons es troba actualment en auge, però que, en tractar-se d'aplicacions amb actuacions aèries, aquestes han de complir de forma estricta amb la normativa vigent i comptar amb les autoritzacions pertinents, entre les quals s'inclouen les exigides en les normatives de Seguretat Aèria i Sanitat Vegetal.
Els investigadors han lliurat les diligències al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Balaguer (Noguera).