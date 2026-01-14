SOCIETAT
Un investigador de la URV dissenya un sistema per extreure energia de corrents marins amb un pèndol
La simplicitat del model obre possibilitats d'aprofitament en entorns on és difícil instal·lar turbines convencionals
L'investigador del departament d'Enginyeria Mecànica de la URV, Francisco Huera, ha dissenyat un sistema que permet extreure energia de corrents marins amb un pèndol. El model aprofita les vibracions que genera l'aigua en contacte amb un cilindre per transformar-les en energia.
L'estructura és molt simple i consisteix en un tub cilíndric submergit que penja d'un eix i oscil·la com un pèndol quan el corrent d'aigua el fa vibrar. L'eix, les transmissions i eventualment el generador poden estar fora de l'aigua. La simplicitat del model obre noves possibilitats d'aprofitament en entorns on és difícil instal·lar o mantenir les turbines convencionals. Els resultats de la recerca s'han publicat a la revista 'Journal of Fluids and Structures'.
Per aprofitar les energies dels corrents marins, actualment, es fan servir turbines de flux axial o de flux creuat, l'equivalent submergit als aerogeneradors. Són sistemes que teòricament poden assolir eficiències de més del 50%, tot i que solen aprofitar entre un 25-35% de l'energia. Les turbines són estructures complexes, amb molts components mòbils sota l'aigua, exposats a corrosió i manteniment costós.
El nou sistema dissenyat a la URV té un cilindre que vibra en lloc d'un rotor amb pales. Les proves s'han fet en un canal d'aigua, amb un cilindre a escala reduïda exposat al flux, connectat a un eix que gira sobre coixinets d'aire. Un sensor mesura l'angle d'oscil·lació i un fre electromagnètic aplicat a l'eix permet estudiar la potència mecànica disponible quan el sistema vibra. En les proves s'han aconseguit coeficients de potència al voltant del 15%, valors similars als d'altres sistemes d'aprofitament energètic basats en vibracions de cilindres estudiats en recerques anteriors.