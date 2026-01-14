ECONOMIA
La FEHT rebutja l’acord del PSC i ERC per duplicar la taxa turística
El sector alerta que la mesura frena la desestacionalització i genera desigualtats entre municipis turístics
La Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), que representa el 90% de les places turístiques de la demarcació, ha expressat el seu rebuig frontal a l’acord del PSC, ERC i Comuns per duplicar l’impost sobre les estades en establiments turístics. El sector considera que la mesura és profundament desencertada, perjudica l’activitat econòmica i va en contra de l’objectiu de desestacionalitzar el turisme.
La FEHT critica que aplicar el mateix impost en temporada baixa que en temporada alta penalitza les famílies i visitants que viatgen fora dels mesos d’estiu, justament els que ajuden a donar estabilitat al sector. Segons l’entitat, això té un efecte dissuasiu en els períodes de menor afluència i perjudica especialment el turisme de proximitat, com les escapades de caps de setmana.
A més, recorda que un 25% de la recaptació es destinarà a polítiques d’habitatge, una decisió que considera injusta, ja que el sector turístic «no és responsable de la crisi d’habitatge» i ja contribueix de manera significativa a les finances públiques.
La FEHT també mostra una oposició clara al recàrrec municipal que cada ajuntament podrà aplicar. Adverteix que això pot generar confusió, desigualtats competitives i una imatge negativa de la destinació, ja que municipis veïns podrien tenir taxes diferents tot i formar part del mateix destí turístic.
Pel que fa al Fons per al Foment del Turisme, que rebrà el 75% de la recaptació, el sector reclama més transparència i participació empresarial i que els recursos es destinin realment a promocionar el turisme i millorar infraestructures clau, com la mobilitat i els serveis públics.
La presidenta de la FEHT, Berta Cabré, alerta que «duplicar la taxa turística és un missatge clarament dissuasiu per als visitants» i que «no es pot parlar de desestacionalització mentre s’aplica la mateixa pressió fiscal a la temporada baixa i a l’alta». També subratlla que «el model turístic de Tarragona no és el mateix que el de Barcelona» i reclama polítiques adaptades a cada territori.