SOCIETAT
Comencen les obres de consolidació de les restes romanes del camí de la Fonteta de Tarragona
La voluntat és que el jaciment quedi obert a la ciutadania i pugui servir per connectar dos carrers
Les obres de consolidació de les restes romanes del camí de la Fonteta de Tarragona s'estan executant des de fa unes setmanes i s'espera que estiguin enllestides d'aquí uns tres mesos. La primera fase dels treballs que s'estan fent ha de permetre fixar uns talussos per tal de consolidar el jaciment.
La voluntat és de cara a finals d'any començar la segona fase que, si el projecte tècnic ho permet, permeti que l'espai quedi obert a la ciutadania i pugui servir per connectar el carrer Francesc Bastos i l'avinguda Vidal i Barraquer. El camí de la Fonteta era un tram de la via que connectava la zona portuària amb el centre de Tàrraco i destaca pels diferents mausoleus que s'han trobat al costat de la via.